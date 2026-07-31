Iker Jiménez y Carmen Porter regresan de forma excepcional a la televisión para presentar ‘Horizonte: crisis en la frontera’, un programa especial dedicado a analizar la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta y sus consecuencias políticas, sociales y de seguridad.

Mediaset ha modificado la programación de Cuatro para emitir este viernes 31 de julio, a partir de las 22:00 horas, una edición especial de Horizonte. Los presentadores interrumpen así su descanso estival para abordar la última hora de la crisis fronteriza junto con los colaboradores habituales del espacio.

El programa analizará los cruces desde Marruecos, el despliegue policial y militar, la situación en las calles de Ceuta y las medidas anunciadas para recuperar el control de la frontera. También prestará atención a la respuesta del Gobierno, las devoluciones y las reacciones políticas provocadas dentro y fuera de España.

El regreso excepcional se produce pocas semanas después de que Jiménez y Porter se despidieran de la audiencia para iniciar sus vacaciones, tras cerrar la mejor temporada histórica de ‘Horizonte’ en Cuatro.

Con este especial, la cadena recupera uno de sus principales programas de actualidad ante la magnitud de una crisis que mantiene a Ceuta en el centro de la atención informativa.