Madrid — El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excluya de la causa judicial un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre su mediación ante el Ejecutivo de Bolivia. La defensa sostiene que el documento se sustenta en una investigación prospectiva e intromisión ilegítima en su intimidad.

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El recurso de apelación, presentado tras el rechazo del juez instructor José Luis Calama a reconsiderar la validez de las actuaciones policiales, argumenta que la investigación sobre el presunto cobro de 200.000 euros se basó en un «volcado masivo» de datos que excedía el marco del procedimiento sobre la aerolínea Plus Ultra.

Las claves del recurso presentado por la defensa:

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Falta de autorización judicial: El escrito señala que la UDEF analizó de forma «omnicomprensiva» los movimientos bancarios del expresidente durante cinco años (174 transferencias de 11 pagadores) sin disponer del aval de un juez para investigar transacciones ajenas a la causa original.

El escrito señala que la UDEF analizó de forma «omnicomprensiva» los movimientos bancarios del expresidente durante cinco años (174 transferencias de 11 pagadores) sin disponer del aval de un juez para investigar transacciones ajenas a la causa original. Denuncia de una inquisitio generalis: Se expone que usar incautaciones masivas para indagar en la actividad privada del investigado contraviene la legalidad, al derivar en una indagación general sobre sus ingresos profesionales —como los procedentes de la firma Focus Social— sobre los que no existían indicios delictivos previos.

«La inclusión de esa información obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades hasta entonces no cuestionadas, incurriendo en una investigación prospectiva prohibida». — Recurso de apelación de la defensa de Zapatero.

Con este paso procesal, el expresidente reclama que se anulen las diligencias derivadas de dicho informe al considerar que vulneraron sus derechos fundamentales mediante una prospección policial no delimitada.