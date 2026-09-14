MADRID. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, ha vuelto a generar polémica tras la publicación de su último estudio sociológico. En esta ocasión, el organismo público ha excluido de su Barómetro mensual de septiembre cualquier pregunta encaminada a pulsar la opinión de la ciudadanía sobre la gestión directa realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con la reciente crisis fronteriza y migratoria vivida en Ceuta.

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A pesar de la trascendencia mediática e institucional del episodio migratorio en la ciudad autónoma, la encuesta elaborada por el departamento de Tezanos ha evitado incluir cuestionarios o escalas de evaluación específicas que midan la aprobación o reprobación social sobre el papel desempeñado por la administración central.

En su lugar, el barómetro ha canalizado el bloque temático mediante formulaciones de carácter más genérico o evidente, desviando el foco de la rendición de cuentas ejecutiva y evitando así exponer al Gobierno a un eventual desgaste en los índices de valoración.

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Esta omisión se suma a la serie de controversias que acumula la dirección del CIS en torno a la formulación de sus cuestionarios y la metodología empleada en sus macroencuestas, reactivando las críticas de la oposición por el uso y la «cocina» del organismo público de medición sociológica.