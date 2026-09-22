El Ministerio del Interior ha comunicado el inicio de los trámites necesarios para llevar a cabo las obras de prolongación del espigón del Tarajal, en Ceuta. Esta intervención tiene como objetivo reforzar la condición fronteriza con Marruecos, especialmente después de la reciente entrada masiva de personas por esta zona.

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Para proceder con la obra, Interior solicitará un informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a otros organismos estatales. Según la Delegación del Gobierno en Ceuta, el procedimiento comenzó en la primera semana de agosto con la elaboración de un estudio técnico-económico para el recrecimiento y prolongación del espigón, así como un informe de viabilidad para la instalación de balizamiento permanente.

La obra se realizará en dos fases. La primera fase consistirá en la prolongación del espigón mar adentro en 15 metros lineales, divididos en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes, y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos. La segunda fase permitirá extender el espigón 100 metros adicionales mediante un dique vertical.

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El coste estimado de esta intervención es de 7 millones de euros. El objetivo es impedir el acceso no autorizado por el espigón, como ocurrió a finales de julio cuando el 80% de los marroquíes cruzaron la estructura sin dificultad debido a que la puerta permanecía abierta para evitar tragedias.

Además, Interior ha anunciado la instalación de un sistema de balizamiento flotante, que tendrá un coste estimado de 2 millones de euros. Este sistema sustituirá a la barrera flotante provisional instalada en agosto y desplegará una red de contención de alta resistencia hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido.