Tras una semana de costes elevados, los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) encontrarán este sábado, 7 de marzo de 2026, un alivio en su factura. Según los datos de Red Eléctrica, el precio medio de la luz se sitúa en los 118,11 euros/MWh, lo que supone un descenso notable de casi 39 euros respecto al viernes.

Las mejores y peores horas para el consumo

A pesar de la bajada general, la diferencia entre las franjas horarias sigue siendo extrema, por lo que planificar el uso de electrodomésticos de alto consumo (lavadoras, hornos o lavavajillas) será clave para ahorrar.

La hora más barata: Se registrará a mediodía, concretamente de 13:00 a 14:00 horas , con un precio de 42,10 €/MWh .

Se registrará a mediodía, concretamente de , con un precio de . La hora más cara: El pico de coste llegará al anochecer, de 19:00 a 20:00 horas, disparándose hasta los 232,43 €/MWh.

Precio de la luz hora a hora (PVPC)

A continuación, detallamos el desglose completo para que puedas ajustar tu consumo a lo largo de este sábado: