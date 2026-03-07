Tras una semana de costes elevados, los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) encontrarán este sábado, 7 de marzo de 2026, un alivio en su factura. Según los datos de Red Eléctrica, el precio medio de la luz se sitúa en los 118,11 euros/MWh, lo que supone un descenso notable de casi 39 euros respecto al viernes.
Las mejores y peores horas para el consumo
A pesar de la bajada general, la diferencia entre las franjas horarias sigue siendo extrema, por lo que planificar el uso de electrodomésticos de alto consumo (lavadoras, hornos o lavavajillas) será clave para ahorrar.
- La hora más barata: Se registrará a mediodía, concretamente de 13:00 a 14:00 horas, con un precio de 42,10 €/MWh.
- La hora más cara: El pico de coste llegará al anochecer, de 19:00 a 20:00 horas, disparándose hasta los 232,43 €/MWh.
Precio de la luz hora a hora (PVPC)
A continuación, detallamos el desglose completo para que puedas ajustar tu consumo a lo largo de este sábado:
|Franja Horaria
|Precio (€/MWh)
|Franja Horaria
|Precio (€/MWh)
|00:00 – 01:00
|125,74
|12:00 – 13:00
|55,67
|01:00 – 02:00
|115,59
|13:00 – 14:00
|42,10 (Mínimo)
|02:00 – 03:00
|107,78
|14:00 – 15:00
|59,92
|03:00 – 04:00
|100,19
|15:00 – 16:00
|76,60
|04:00 – 05:00
|97,36
|16:00 – 17:00
|85,57
|05:00 – 06:00
|100,85
|17:00 – 18:00
|115,25
|06:00 – 07:00
|107,32
|18:00 – 19:00
|177,40
|07:00 – 08:00
|114,44
|19:00 – 20:00
|232,43 (Máximo)
|08:00 – 09:00
|120,53
|20:00 – 21:00
|224,02
|09:00 – 10:00
|99,31
|21:00 – 22:00
|179,99
|10:00 – 11:00
|87,51
|22:00 – 23:00
|171,85
|11:00 – 12:00
|68,37
|23:00 – 24:00
|168,83