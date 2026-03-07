El piloto madrileño saldrá penúltimo en la carrera de este domingo tras un fallo en el sistema de recuperación de energía (ERS) que le impidió disputar la clasificación del Gran Premio de Australia.

La decepción ha marcado la jornada de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026. El piloto español se vio obligado a presenciar la sesión de clasificación desde el garaje, incapaz de salir a pista debido a problemas mecánicos en su Williams. Tras un debut esperanzador en Bahréin, la fiabilidad ha dado la espalda al madrileño en el trazado de Melbourne, donde partirá desde la penúltima posición de la parrilla.

«Hemos tenido un problema con el ERS (sistema de recuperación de energía) y no lo hemos podido solucionar a tiempo para la clasificación», explicó un Sainz visiblemente abatido al término de la jornada. El piloto de Williams lamentó la acumulación de incidentes que han lastrado su fin de semana desde el inicio, impidiéndole rodar con normalidad en las sesiones de entrenamientos. «Un fin de semana nefasto en ese sentido porque no pude hacer vueltas en libres 2, hice media vuelta en libres 3 y ahora no hago la clasificación. Todos los problemas de fiabilidad que parece que no tuvimos en Bahréin han aparecido hoy de repente», señaló con resignación.

Un inicio de Mundial condicionado por la mecánica

La situación de Williams en Australia ha sido crítica para sus dos pilotos. Sainz recordó que los contratiempos han sido constantes en el box de la escudería británica: «Un problema para Alex (Albon) en libres 1, un problema para mí en libres 2, otro problema en libres 3 y luego no llegas a la clasificación». Esta falta de rodaje sitúa al español en una posición de clara desventaja competitiva respecto al resto de la parrilla de cara a la próxima cita del calendario.

«El plan para mañana es utilizar el día de test porque iré a China y será mi primera clasificación con este coche. Todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un fin de semana por detrás», reconoció el piloto. Sin haber podido completar tandas largas ni simulaciones de carrera, Sainz asume la cita dominical como una oportunidad de aprendizaje forzado: «Mañana para mí es como volver a empezar otra vez».

Malas sensaciones para los pilotos españoles

La situación de Carlos Sainz se enmarca en un inicio de temporada difícil para los representantes españoles. El madrileño arrancará mañana justo por delante de Lance Stroll, mientras que Fernando Alonso partirá desde la decimoséptima posición. Este panorama confirma un arranque de campeonato complicado para los intereses nacionales en la categoría reina del automovilismo.