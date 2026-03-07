La jornada de este sábado 7 de marzo de 2026 amanece con una fuerte presión en los mercados internacionales. La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado una ola de volatilidad que ya se traduce en incrementos directos en el barril de petróleo y en el gas natural, afectando progresivamente a los bolsillos de los consumidores españoles.

El petróleo, en máximos de dos años

El barril de Brent, referencia para el mercado europeo, ha protagonizado su semana más alcista desde 2020, disparándose un 26% en apenas siete días. Ayer superó la barrera de los 92,69 dólares, un nivel que no se veía desde abril de 2024.

El foco de preocupación se centra en el Estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que transitan diariamente más de 20 millones de barriles. Cualquier bloqueo en este punto estratégico supondría una crisis de suministro global sin precedentes para Europa y Asia.

Precios en las estaciones de servicio (Media en España)

Aunque el traslado del precio del crudo al surtidor no es inmediato, ya se percibe una tendencia al alza en las gasolineras españolas:

Gasolina Sin Plomo 95: 1,63 euros/litro (media).

1,63 euros/litro (media). Gasolina Sin Plomo 98: 1,78 euros/litro (media).

1,78 euros/litro (media). Diésel (Gasóleo A): 1,69 euros/litro (media).

Oportunidades de ahorro: A pesar de la subida, todavía existen puntos de precios bajos. Estaciones como Noroil en Badajoz ofrecen la gasolina 95 a 1,32 euros/litro, mientras que en Barbate, Gacosur marca el diésel a 1,289 euros/litro.

El gas natural supera los 53 euros/MWh

El mercado del gas no es ajeno a la tensión geopolítica. El índice de referencia europeo (TTF de Países Bajos) ha superado los 53 euros por megavatio hora. El temor principal reside en la posible interrupción del flujo de Gas Natural Licuado (GNL) proveniente de Oriente Próximo, lo que obligaría a Europa a buscar alternativas más costosas en un mercado ya de por sí tensionado.

Resumen de la situación hoy, 7 de marzo: