El piloto asturiano, que partirá decimoséptimo en Melbourne, condiciona su participación en la carrera a la fiabilidad de la unidad de potencia para asegurar su presencia en el próximo Gran Premio de China.

La situación de Fernando Alonso y Aston Martin en este inicio del Mundial de Fórmula 1 2026 atraviesa un momento crítico. Tras una sesión de clasificación complicada en el Gran Premio de Australia, el piloto español ha mostrado su preocupación por la falta de fiabilidad de su monoplaza, advirtiendo de que la prioridad absoluta es proteger la mecánica de cara a las próximas citas del calendario. «Al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría tendremos que parar el coche para poder correr en China», afirmó con rotundidad el asturiano.

Alonso, que saldrá desde la decimoséptima posición en la parrilla de Melbourne, reconoció las dificultades que atraviesa el equipo británico en este arranque de temporada. «Sabemos la situación en la que estamos y el reto que tenemos por delante», señaló, subrayando que el déficit de potencia respecto a sus competidores sigue siendo el principal lastre. A pesar de haber mejorado un segundo y medio sus registros respecto a las jornadas previas, el piloto recordó que todavía se encuentran a una distancia considerable de la cabeza debido a la imposibilidad de rodar con normalidad durante el invierno y los primeros libres.

El potencial del chasis frente a las limitaciones del motor

El análisis de Alonso se centra en la dicotomía entre el rendimiento del chasis y los problemas derivados de la unidad de potencia. Según el bicampeón mundial, el coche posee un potencial que aún no ha podido ser explotado. «Nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis; luego llevará mucho más tiempo desbloquear la potencia del motor», explicó.

El piloto de Aston Martin estima que, con tres o cuatro Grandes Premios sin incidencias, el equipo podría extraer un segundo adicional de rendimiento solo por el hecho de entender mejor la dinámica del vehículo. Sin embargo, los problemas persistentes, como las vibraciones del motor Honda y la ausencia de repuestos para las baterías, obligan a una gestión extremadamente conservadora en carrera.

La mirada puesta en el Gran Premio de China

Con la cita de China programada para la próxima semana, el margen de maniobra de la escudería es mínimo. El formato de fin de semana con carrera sprint en el gigante asiático reduce las sesiones de prueba a un único entrenamiento libre, lo que otorga una importancia vital a la información que se pueda recabar este domingo en Melbourne.

«Es importante mañana seguir conociendo el coche y estar unidos», concluyó Alonso, quien asume la carrera en Australia como una sesión de desarrollo continua. El objetivo principal será acumular kilómetros y datos, siempre y cuando la mecánica lo permita, para afrontar con garantías el exigente compromiso en China.