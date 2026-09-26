El conjunto andaluz y el equipo andorrano se enfrentan este sábado 26 de septiembre en el encuentro correspondiente a la Segunda División.

El Granada FC y el FC Andorra se verán las caras este sábado 26 de septiembre en el partido correspondiente a la Segunda División. El encuentro entre la escuadra granadina y el conjunto andorrano, en el que ambos equipos buscarán sumar un resultado favorable en la competición liguera, dará comienzo a las 16:15 horas.

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Horario del partido entre el Granada FC y el FC Andorra

El choque entre el Granada FC y el FC Andorra, encuadrado dentro del calendario de la Segunda División de fútbol, disputará su primera mitad a partir de las 16:15 horas de este sábado 26 de septiembre.

Dónde ver en directo por televisión el Granada vs Andorra

Los aficionados interesados en seguir en directo la retransmisión del partido de Segunda División entre el Granada FC y el FC Andorra dispondrán de la cobertura correspondiente a partir de las 16:15 horas de este sábado 26 de septiembre en LALIGA TV Hypermotion.

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