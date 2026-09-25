Girona ganó 2-0 al Albacete el viernes 25 de septiembre de 2026: Abel Ruíz (6′) y Donny van de Beek (43′); Sergio Ortuno Diaz fue expulsado por Albacete (90+1′).

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Marcadores de la jornada 7

Girona 2 – 0 Albacete (goles: Abel Ruíz [6′], Donny van de Beek [43′]; expulsados: Sergio Ortuno Diaz [Albacete, 90+1′]).

El tanto temprano de Abel Ruíz condicionó el desarrollo y Girona aseguró la ventaja con el gol de van de Beek antes del descanso. Albacete buscó la reacción en la segunda mitad pero no logró perforar la defensa gerundense. La expulsión en el tiempo añadido cerró cualquier opción visitante.

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