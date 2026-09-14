El nuevo circuito madrileño logra una acogida unánime por parte de los pilotos, las escuderías y personalidades de la talla de Rafa Nadal, certificando el regreso de la máxima categoría del automovilismo a la capital 45 años después.

El circuito de Madring ha concluido el fin de semana de su gran estreno superando las expectativas iniciales de la organización. El conjunto del paddock se ha rendido al rotundo éxito de la nueva infraestructura madrileña, la cual ha hecho posible el retorno de la Fórmula 1 a Madrid tras 45 años de ausencia. Desde los propios pilotos y sus respectivas escuderías hasta invitados de relevancia internacional, el evento ha posicionado a la capital de España en el centro del panorama deportivo global durante la celebración del Gran Premio.

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Los elogios públicos dirigidos a las instalaciones de Madring se han sucedido a lo largo de todas las jornadas del fin de semana por parte de personalidades de diversos ámbitos. El impacto de la cita ha quedado constatado en las cifras oficiales de asistencia, situando la organización del Gran Premio de España en 353.000 el total de espectadores congregados en el recinto que abarca las áreas de IFEMA y Valdebebas durante la totalidad del fin de semana de motor.

El piloto español Carlos Sainz valoró positivamente el debut del trazado al asegurar que se trata del «mejor estreno de un circuito en los últimos años». Más allá de las escasas oportunidades para realizar adelantamientos registradas en la carrera, el trazado madrileño ha brindado las emociones fuertes que se preveían en el apartado puramente deportivo.

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Carlos Sainz y el sueño de toda una vida: correr en casa en Madrid ❤️‍🩹#EspañaDAZNF1 🇪🇸 #MADRING pic.twitter.com/9D4wicSzyy — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Las declaraciones de Sainz han puesto en perspectiva la ejecución del proyecto madrileño en comparación con los estrenos de otros trazados recientes en el calendario de la categoría reina. Entre los antecedentes inmediatos se encuentra la primera edición del Gran Premio de Las Vegas en 2023, recordada por los problemas causados por una alcantarilla sobre la pista y por las duras críticas vertidas por Max Verstappen hacia su organización. Asimismo, el debut del circuito de Miami en 2022 acusó la falta de agarre en su asfalto y la ausencia de barreras suficientes en la curva 14, donde se produjeron los accidentes de Checo Pérez y del propio Carlos Sainz.

El desarrollo del Gran Premio en Madring ha superado también las complicaciones observadas en otros debuts de la competición. Tal es el caso de Yeda en 2021, cuyo trazado presentó un elevado nivel de riesgo por la estrechez entre los muros en curvas sin visibilidad; o Qatar en 2021, edición marcada por los bordillos punzantes que provocaron múltiples pinchazos en los neumáticos. En esta última sede, las condiciones meteorológicas de calor extremo registradas dos años después llegaron a provocar vómitos al piloto Esteban Ocon dentro de su casco, obligando a la Fórmula 1 a trasladar la fecha del evento al mes de noviembre.

Frente a estos antecedentes, el estreno en la capital de España se ha desarrollado sin los imprevistos técnicos ni organizativos de otras citas. La experiencia ha generado muestras de reconocimiento como la expresada por la leyenda del tenis español Rafa Nadal, quien manifestó su apoyo a la organización del evento: «Enhorabuena Madrid por una gran semana de F1. Orgulloso de que en España alberguemos eventos de tanto impacto internacional. Felicidades a Madring por haberlo hecho posible».

🗣️"MADRING va a ser otro superéxito"



Rafa Nadal y el orgullo de poder vivir la F1 en Madrid✨#EspañaDAZNF1 🇪🇸 #MADRING pic.twitter.com/rKxac6ZuZl — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

El impacto del evento deportivo viene respaldado por un hito de construcción inédito en la historia de la competición, al haberse edificado el circuito de Madring en un plazo de apenas 15 meses. En el aspecto estrictamente deportivo, el piloto Kimi Antonelli ha inscrito su nombre como el primer vencedor en el trazado madrileño, recibiendo el trofeo cuya silueta emula la figura de la Monumental, a la espera de lo que depare la segunda edición de la prueba en la capital.