La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este jueves, 28 de mayo, para albergar una de las citas más señaladas y tradicionales de la temporada taurina: la Corrida de la Prensa. Englobado en el marco de la Feria de San Isidro, que se alza como un motivo de celebración en la capital de España durante todo el mes, el histórico ruedo madrileño se prepara para recibir a una terna de diestros que combina legado, trayectoria de leyenda e ilusión ante los más de 23.000 aficionados que abarrotarán las gradas del coso.

La Feria de San Isidro 2026, que se desarrolla en la emblemática plaza de la capital desde el pasado 8 de mayo y que se extenderá hasta el próximo 14 de junio, encara los días finales de una de sus semanas centrales. A lo largo de este periodo festivo están programados un total de 28 festejos taurinos, distribuidos de forma específica en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. La relevancia de este ciclo en el panorama nacional queda refrendada por las previsiones de asistencia, calculándose que entre los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a la feria taurina, la cual ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» en sus categorías principales para varias de sus jornadas, incluida la que se celebra hoy en el ruedo madrileño.

Cartel de toreros de hoy en Las Ventas

El festejo de este jueves, 28 de mayo, presenta una terna compuesta por los diestros Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, este último en una tarde de gran trascendencia personal al confirmar alternativa frente a la exigente afición de Madrid. Los tres espadas se encargarán de medir sus fuerzas ante los astados correspondientes a la ganadería de Juan Pedro Domecq. Esta jornada especial, dedicada por entero a la prensa madrileña, recoge el testigo de la tarde previa, en la que se lidiaron reses para los toreros Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

Los aficionados que deseen acudir a las próximas citas del abono madrileño de San Isidro disponen de entradas cuyos precios oscilan entre los 50 euros, correspondientes a las localidades más económicas, y los 129 euros, fijados para los puestos más privilegiados del recinto taurino, siempre que se adquieran los tiques antes de que se agote el papel disponible en las taquillas de la plaza.

Horario de la Corrida de la Prensa en Madrid

El inicio de la Corrida de la Prensa de la Feria de San Isidro está fijado para las 19:00 horas, cumpliendo de esta manera con el horario habitual establecido para las corridas de toros de abono durante el ciclo en la capital. Tras la conclusión del festejo de hoy, la actividad taurina continuará su curso en las semanas venideras con las siguientes fechas programadas:

Viernes 29 de mayo: Toros de la ganadería de Garcigrande para los diestros Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

de mayo: Toros de la ganadería de Garcigrande para los diestros Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Sábado 30 de mayo: Toros de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

de mayo: Toros de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. Domingo 31 de mayo: Toros de Adolfo Martín para los espadas Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

de mayo: Toros de Adolfo Martín para los espadas Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Martes 2 de junio: Toros de José Escolar para los toreros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.