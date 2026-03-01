Especialistas en primatología advierten que el mayor peligro para el macaco viral no es la agresión física, sino la pérdida de habilidades sociales críticas tras ser rechazado por su grupo en el zoológico de Ichikawa.

La historia de Punch, el macaco japonés de siete meses que se hizo mundialmente conocido por su vínculo con un peluche de orangután, ha cautivado a las redes sociales, pero tras la ternura de las imágenes se esconde un complejo desafío biológico. Tras ser abandonado por su madre poco después de nacer, el primate lucha por encontrar su lugar dentro de la jerarquía de su grupo en el zoológico de Ichikawa, enfrentándose a un futuro que los expertos califican de complicado.

El aislamiento social: una amenaza psicológica

Aunque la preocupación del público se ha centrado en las posibles agresiones físicas de otros macacos, la primatóloga Emily Bethell, de la Liverpool John Moores University, señala que el riesgo real es de naturaleza psicológica. Punch se encuentra en una etapa crítica del desarrollo donde necesita aprender comportamientos esenciales a través de la interacción social —normalmente proporcionada por la madre— para integrarse correctamente en la estructura jerárquica del grupo.

Ante las peticiones de los seguidores en redes sociales para que los cuidadores retiren a Punch del grupo, los especialistas lanzan una advertencia: una intervención excesiva o la crianza humana podrían resultar contraproducentes. Según Bethell, la prioridad de los cuidadores es mantenerlo dentro de su comunidad, ya que si Punch es criado fuera del grupo, corre el riesgo de no desarrollar nunca las capacidades sociales necesarias para convivir con otros de su especie.

¿Puede el sexo de Punch ser una ventaja?

Paradójicamente, el hecho de que Punch sea macho podría ser su mejor baza a largo plazo. En las sociedades de macacos japoneses, que son de carácter matrilineal, las hembras permanecen toda su vida en el grupo natal, mientras que los machos suelen emigrar al alcanzar la madurez sexual. Esto abre la puerta a que, en el futuro, Punch sea trasladado a un nuevo grupo, donde podría integrarse desde cero, libre del estigma de su abandono inicial y sin las tensiones sociales que padece actualmente.

¿Por qué ocurrió el abandono?

El abandono materno es un evento infrecuente pero documentado en macacos. La primatóloga Jo Setchell, de la Universidad de Durham, sugiere que factores como la inexperiencia de una madre joven, el estrés derivado de altas temperaturas durante el nacimiento o incluso traumas previos en la progenitora pueden desencadenar este rechazo. A menudo, la madre se siente desbordada por las exigencias constantes de una cría, priorizando su propia supervivencia.

Más allá del caso particular de Punch, los expertos aprovechan esta viralidad para recordar una lección fundamental: la naturaleza de los primates. A pesar de su apariencia «adorable» cuando interactúan con juguetes, siguen siendo animales salvajes. La difusión de estos vídeos como contenido de entretenimiento corre el riesgo de normalizar prácticas que, a largo plazo, son perjudiciales para el bienestar real de los animales en cautividad.