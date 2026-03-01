Los expertos en comportamiento animal revelan que esta acción es una herramienta comunicativa aprendida desde cachorros para fortalecer el vínculo contigo

Es una escena cotidiana: estás sentado tranquilamente y, de repente, tu perro apoya suavemente su pata sobre tu pierna o tu mano. Aunque a menudo lo interpretamos simplemente como un «gesto cariñoso», especialistas en comportamiento animal explican que esta conducta es, en realidad, una forma sofisticada de comunicación.

El origen del gesto: un comportamiento heredado

Según expertos de PetsCare, este hábito tiene sus raíces en la etapa de cachorro. Durante sus primeras semanas de vida, los perros utilizan sus patas para estimular a su madre y obtener alimento o cuidados. Al crecer e integrarse en nuestra familia, trasladan este aprendizaje a su relación con los humanos, descubriendo que es una vía directa para transmitir sus necesidades y emociones.

¿Qué intenta decirte tu perro?

Los motivos pueden variar según el contexto, pero los más frecuentes son:

Reclamo de atención: Es el motivo número uno. Tu perro puede estar pidiéndote juego, mimos, o simplemente recordándote que es la hora de su paseo o su comida. Si cada vez que lo hace recibe una respuesta positiva, habrá aprendido que es el «botón» perfecto para activarte.

Es el motivo número uno. Tu perro puede estar pidiéndote juego, mimos, o simplemente recordándote que es la hora de su paseo o su comida. Si cada vez que lo hace recibe una respuesta positiva, habrá aprendido que es el «botón» perfecto para activarte. Vínculo emocional y afecto: Cuando tu perro está relajado, con un lenguaje corporal suave, el gesto es una expresión clara de confianza. Al igual que el contacto físico en los humanos, esta acción busca fortalecer el lazo y generar bienestar mutuo.

Cuando tu perro está relajado, con un lenguaje corporal suave, el gesto es una expresión clara de confianza. Al igual que el contacto físico en los humanos, esta acción busca fortalecer el lazo y generar bienestar mutuo. Necesidades concretas: Algunos canes son muy específicos. Si pone la pata y dirige la mirada hacia la puerta o su cuenco de agua, está utilizando un lenguaje funcional para pedirte algo que le falta o que desea hacer.

Atención: cuándo el gesto es una señal de alerta

Aunque habitualmente este contacto es positivo, la insistencia tiene matices que debemos observar. Los profesionales advierten que, si el gesto se vuelve compulsivo y va acompañado de señales de estrés o ansiedad, el mensaje cambia:

Señales a vigilar: Jadeo excesivo, orejas hacia atrás, rigidez corporal o inquietud.

En estos casos, el perro podría no estar pidiendo atención, sino solicitando consuelo emocional debido a un malestar interno. Si observas que el comportamiento se vuelve obsesivo, es recomendable fijarse en el resto del lenguaje corporal de tu mascota y, si la inquietud persiste, consultar a un etólogo o veterinario para descartar problemas de conducta o estrés subyacente.