Craven Cottage acoge un duelo de alta tensión entre dos equipos con objetivos contrapuestos en la jornada 28 del campeonato inglés.

El derbi londinense entre el Fulham y el Tottenham marca uno de los puntos de interés de la vigesimoctava jornada de la Premier League 2025/26. El encuentro, que se disputará este domingo 1 de marzo de 2026 en Craven Cottage, se presenta como una prueba de fuego para ambos conjuntos a partir de las 15:00 horas (CET).

El Fulham, lanzado tras su última victoria

El equipo local llega al derbi en una dinámica ascendente después de imponerse con autoridad por 3-1 ante el Sunderland. La figura de Raúl Jiménez fue determinante en aquel choque, donde el delantero firmó un doblete —incluyendo un tanto de penalti en el minuto 61—, secundado por el gol de la sentencia anotado por Alex Iwobi. Los hombres de Marco Silva llegan al encuentro con la confianza reforzada y la intención de mantener su eficacia goleadora frente a un rival de mayor entidad.

Un Tottenham necesitado de reacción

Por su parte, el Tottenham aterriza en este compromiso tras una dura derrota en el derbi ante el Arsenal (1-4), un partido en el que el gol de Randal Kolo Muani para establecer el empate transitorio resultó insuficiente frente a la superioridad del rival. Los ‘Spurs’ afrontan esta visita a Craven Cottage con el objetivo de resarcirse y recuperar sensaciones positivas en un escenario que guarda recuerdos recientes complicados: el pasado 29 de noviembre de 2025, el Fulham se llevó el triunfo por 2-1 gracias a los goles tempraneros de Kenny Tete y Harry Wilson.

Horario y dónde ver el partido

El duelo entre el Fulham y el Tottenham, perteneciente a la jornada 28 de la Premier League, tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo a las 15:00 horas.

La retransmisión oficial del encuentro para España podrá seguirse en directo a través de la plataforma DAZN, que cuenta con los derechos de emisión de la competición inglesa.