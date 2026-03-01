El conjunto valencianista busca romper su mala dinámica en casa ante un equipo rojillo que atraviesa su mejor racha de resultados desde 2021.

El Camp de Mestalla acoge este domingo 1 de marzo un duelo de vital importancia en la vigesimosexta jornada de LaLiga EA Sports. El Valencia CF, situado apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, recibe a un CA Osasuna que llega al encuentro en un estado de forma opuesto al de los locales. Mientras el bloque de Carlos Corberán ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros, los de Alessio Lisci encadenan seis partidos sin conocer la derrota, igualando sus mejores registros históricos.

Corberán, ante el reto de las bajas

El Valencia CF afronta el encuentro con una enfermería poblada. A las bajas ya conocidas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier, se une la mala noticia de Copete, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente. Además, la participación de Diego López y Lucas Beltrán es incierta debido a molestias en la rodilla, lo que obligará al técnico a recomponer un once que busca desesperadamente puntos para alejarse del peligro.

Se espera que Corberán apueste por una estructura con Dimitrievski bajo palos, escoltado por una defensa formada por Gayà, Thierry, Cömert y Tárrega o Unai Núñez. En la medular, Guido y Ugrinic buscarán el equilibrio para sostener el peso ofensivo que, previsiblemente, liderarán Ramazani, Danjuma y Rioja, con Hugo Duro o Sadiq como referencia en punta.

Osasuna, con el aval de Budimir

Por parte visitante, el equipo de Alessio Lisci llega con las ausencias confirmadas de Iker Benito y de Aimar Oroz, quien se pierde la cita por sanción. La duda de Boyomo por problemas en el tobillo mantiene en vilo al técnico navarro, que apunta a Raúl Moro como principal candidato para suplir a Oroz.

El gran peligro rojillo vuelve a ser Ante Budimir. El delantero osasunista, que suma ocho goles frente al Valencia en diez enfrentamientos, llega al encuentro en un momento de forma excelente, respaldado por un equipo que se muestra compacto con un bloque donde destacan Lucas Torró, Moncayola y Rubén García.

Horario y dónde ver el encuentro

El Valencia CF – CA Osasuna se disputará este domingo 1 de marzo de 2026 a las 16:15 horas (hora peninsular española). La retransmisión del choque, perteneciente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, podrá seguirse en directo a través de M+ LALIGA.