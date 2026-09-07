MADRID. — El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha convocado para este martes 8 de septiembre, a las 18:00 horas, la audiencia preliminar que da inicio a la fase final previa al juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora institucional, Cristina Álvarez.

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Según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso la Agencia EFE, las dos acusadas han sido citadas a comparecer personalmente en la Sala de Audiencias del juzgado, mientras que el resto de las partes personadas lo harán a través de sus respectivas representaciones procesales.

Procedimiento y próximos pasos hacia el juicio oral

La celebración de esta audiencia preliminar se enmarca en lo previsto por la Ley del Jurado, tras la presentación del escrito de conclusiones provisionales por parte de la defensa de Gómez.

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Durante la vista, el procedimiento prevé el siguiente desarrollo:

Propuesta de diligencias: Las partes pueden solicitar nuevas diligencias, aunque el juez denegará aquellas que no considere estrictamente indispensables para decidir sobre la apertura del juicio.

Las partes pueden solicitar nuevas diligencias, aunque el juez denegará aquellas que no considere estrictamente indispensables para decidir sobre la apertura del juicio. Proposiciones sobre el juicio: Se oirá a las partes sobre la procedencia de abrir la vista oral y sobre la competencia del Tribunal del Jurado.

Se oirá a las partes sobre la procedencia de abrir la vista oral y sobre la competencia del Tribunal del Jurado. Auto de apertura: Finalizado el acto —o en un plazo máximo de tres días—, el juez dictará el auto por el que resolverá la apertura de juicio oral y elevará la causa a la Audiencia Provincial.

Por otro lado, el juez Peinado ha rechazado la petición de la defensa de Begoña Gómez para citar como testigo en este trámite a José Manuel Ruano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la cátedra extraordinaria junto a la investigada.

Jubilación del magistrado y horizontes temporales

Fuentes jurídicas señalan que la previsión del magistrado es dejar firmado el auto de apertura de juicio oral antes de su jubilación oficial el próximo 27 de septiembre, fecha en la que cumple 72 años, el límite máximo permitido por ley para el ejercicio de la judicatura.

Una vez elevada la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, se estima que la celebración del juicio oral se fijará en un plazo de entre cuatro y ocho meses, en función de la carga de trabajo de la sección asignada y la duración prevista de la vista.

Delitos imputados y posiciones de las partes

El proceso llega a su tramo decisivo tras el pronunciamiento del pasado mes de julio de la Audiencia Provincial, que delimitó las acusaciones y ordenó tramitar la causa mediante la fórmula del jurado popular:

Parte / Institución Posición / Petición de pena Delitos enjuiciados Begoña Gómez Absolución Presunto tráfico de influencias y malversación Cristina Álvarez (Asesora) Absolución Presunta malversación Fiscalía Absolución Sostiene la inexistencia de delito Acusación Popular (Hazte Oír) 13 años de cárcel (Gómez) / 6 años (Álvarez) Acusación particular conjunta

En su resolución de julio, la Audiencia Provincial sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que pretendía imputar el juez instructor, y acordó desgajar de la causa principal las investigaciones relativas al empresario Juan Carlos Barrabés y la adjudicación de contratos públicos, que se tramitarán en una pieza separada.