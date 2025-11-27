En plena semana grande para la gastronomía, marcada por la reciente gala de las Estrellas Michelin 2026 en Málaga, Dabiz Muñoz sorprende con un proyecto que lo aleja temporalmente de los fogones. El prestigioso chef madrileño presenta Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz. París 1944, un cómic que lo sitúa como protagonista de una historia de misterio y viajes en el tiempo al más puro estilo Tintín.

En esta ficción, creada por Pedro Hernández y José María Beroy, unos enigmáticos visitantes irrumpen en DiverXO con una misión: obligar al chef a reproducir con exactitud una receta disfrutada ochenta años atrás. Un punto de partida que no solo sirve para desplegar una aventura gráfica, sino que también permite acercarse al lado más íntimo y desconocido de Muñoz.

De La Elipa a las estrellas Michelin

David Muñoz Rosillo, conocido universalmente como David Muñoz, nació el 15 de enero de 1980 en el madrileño barrio de La Elipa. Allí descubrió su interés por la cocina con apenas 8 años, aunque la verdadera revelación llegó a los 14, cuando sus padres, Rosa Rosillo y Agustín Muñoz, lo llevaron al restaurante Viridiana, de Abraham García. “Fue quien me inoculó la pasión por la cocina y la obsesión por el sabor”, confesó el chef en una entrevista para Cuatro.

Aunque durante años compaginó su formación con su otra gran pasión, el fútbol —llegó a jugar en las categorías inferiores del Atlético de Madrid—, finalmente orientó su vida hacia la gastronomía y se formó en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz.

Una vida personal marcada por cambios y nuevos comienzos

En el terreno sentimental, Muñoz estuvo casado con Ángela Montero Díaz, con quien también fundó DiverXO. Montero ejerció como socia gerente y jefa de sala del restaurante hasta la separación matrimonial. Poco después, la relación profesional también llegó a su fin: tras el inicio del noviazgo entre Muñoz y Cristina Pedroche, la que fuera su socia vendió su participación en la empresa.

El vínculo entre Pedroche y Muñoz avanzó a gran velocidad. Un día después de firmar su divorcio, el 24 de octubre de 2015, la pareja celebró una boda íntima en su propia casa. “Quisimos que fuera al día siguiente”, explicó Pedroche en ¡Hola!, recordando emocionada cómo lució un collar heredado de su abuela. Muñoz, por su parte, relató que se casaron apenas cinco meses después de conocerse en un evento deportivo. “Nos casamos en el salón, estábamos solamente Cristina, mis padres, sus padres y yo”, detalló.

Una familia consolidada y nuevos retos

Desde entonces, el chef y la presentadora han unido sus vidas tanto en lo personal como en lo profesional, impulsando proyectos conjuntos y formando una familia con sus dos hijos, Laia e Isai. Tras instalarse en una exclusiva urbanización madrileña —una casa renovada durante meses— han logrado mantenerse al margen de rumores sobre crisis o polémicas generadas en redes sociales.

Ahora, en uno de sus momentos más estables y creativamente prolíficos, David Muñoz se atreve con una nueva aventura: un cómic que promete conquistar tanto a sus seguidores como a los amantes de la narrativa gráfica. Una historia que, entre ficción y realidad, reivindica el lado más humano de uno de los chefs más influyentes del mundo.