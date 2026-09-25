Terremoto histórico en el fútbol inglés. El Manchester City ha sido hallado culpable de prácticamente la totalidad de las infracciones financieras presentadas por la Premier League tras una extensa investigación sobre sus cuentas, según han adelantado medios británicos como The Athletic y The Times.
Lee tambien: Manchester City – Sunderland: fecha, horario y dónde ver por televisión en directo la Premier League
El fallo de la comisión independiente concluye el proceso iniciado en 2023, en el que se acusó al club mancuniano de violar el Fair Play financiero a lo largo de nueve temporadas, entre los cursos 2009-10 y 2022-23.
Los aspectos clave de la resolución y del proceso legal recogen:
Lee tambien: Premier League, jornada 4: Brighton y Manchester City vencen en la fecha
- Veredicto contundente: El club ha sido considerado culpable de casi todos los cargos imputados —114 de los 115 cargos iniciales presentados por la competición—.
- Abanico de posibles sanciones: La comisión independiente evalúa los castigos, que van desde multas económicas o pérdida de puntos (ya sea en la temporada actual o de forma retroactiva), hasta el despojo de títulos logrados durante ese periodo o la expulsión directa de la Premier League.
- Recurso en camino: El Manchester City sostendrá su inocencia y recurrirá la decisión, lo que alargará la resolución definitiva de este proceso judicial. Por su parte, un portavoz del club ha recordado que el procedimiento sigue en curso y con aspectos clave pendientes de resolver.