Terremoto histórico en el fútbol inglés. El Manchester City ha sido hallado culpable de prácticamente la totalidad de las infracciones financieras presentadas por la Premier League tras una extensa investigación sobre sus cuentas, según han adelantado medios británicos como The Athletic y The Times.

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El fallo de la comisión independiente concluye el proceso iniciado en 2023, en el que se acusó al club mancuniano de violar el Fair Play financiero a lo largo de nueve temporadas, entre los cursos 2009-10 y 2022-23.

Los aspectos clave de la resolución y del proceso legal recogen:

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