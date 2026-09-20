El Manchester City y el Sunderland se enfrentan este domingo 20 de septiembre en una nueva jornada de la Premier League. El compromiso entre ambas entidades está programado para dar inicio a las 15:00 horas, en un choque en el que el conjunto local y el equipo visitante medirán sus fuerzas en la competición inglesa. La retransmisión audiovisual del enfrentamiento en directo para el territorio español correrá a cargo de la plataforma DAZN.

Lee tambien: Getafe CF – Málaga CF: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga

El calendario del fútbol inglés fija este cruce para el fin de semana, concentrando la atención de los aficionados a la liga británica. La cobertura televisiva permitirá seguir en vivo el desarrollo del partido desde la hora señalada para el pitido inicial.