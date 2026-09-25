El vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Bravo, ha instado al Gobierno a que permita la tramitación de la ley presentada por su partido, la cual tiene como objetivo agilizar el retorno de los migrantes que han llegado a Ceuta.

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Esta propuesta de ley es considerada como una herramienta clave para resolver la situación que enfrenta la ciudad autónoma en relación con la crisis migratoria. Bravo ha señalado la necesidad de una reforma específica para Ceuta y Melilla, que contemple las singularidades de estas dos ciudades españolas en el contexto migratorio.

Durante su intervención, el político ha criticado la actitud del Ejecutivo, al considerar que está bloqueando un proceso que podría ser beneficioso para la gestión de los flujos migratorios en la región. Según Bravo, esta ley facilitaría no solo el retorno de migrantes, sino también la mejora de la seguridad en la frontera.

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La situación en Ceuta ha sido un tema recurrente en la agenda política nacional, especialmente en los últimos años, donde la llegada de migrantes ha aumentado significativamente. Esta propuesta busca, según Bravo, dar respuesta a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos ceutíes en el ámbito de la inmigración.

Además, el vicesecretario del PP ha resaltado la importancia de que el Gobierno considere las particularidades de Ceuta y Melilla, que deben tener políticas diferenciadas en materia de migración, dadas sus características geográficas y sociales.

Esta situación genera un debate necesario sobre cómo abordar la crisis migratoria, y Bravo ha hecho un llamado al diálogo, instando al Gobierno a priorizar la tramitación de esta ley y dejar de lado cualquier interés partidista que impida avanzar por el bienestar de las ciudades autónomas.