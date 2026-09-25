El sindicato CCOO ha manifestado su apoyo a las movilizaciones del sector de ayuda a domicilio en España. Estas acciones se llevarán a cabo en diversas localidades del país, y en Ceuta se ha convocado una manifestación para este sábado.

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La movilización en Ceuta está programada para comenzar a las 12.00 horas en la Plaza de los Reyes, donde se espera una participación significativa de trabajadores y representantes del sindicato.

CCOO ha subrayado la importancia de reconocer y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de ayuda a domicilio, quienes desempeñan un papel crucial en la atención a colectivos vulnerables.

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La convocatoria de la movilización se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación laboral y los derechos de estos profesionales, que a menudo enfrentan condiciones difíciles y una carga de trabajo elevada.

Los organizadores esperan que la manifestación sirva para visibilizar las demandas del sector y presionar a las autoridades para que se adopten medidas que garanticen un trabajo digno y respetuoso.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia del sindicato para impulsar mejoras en el sector, tanto en Ceuta como a nivel nacional, abordando cuestiones que han sido históricamente desatendidas.