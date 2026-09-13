Brighton ganó 5-0 al Coventry y el Manchester City venció 1-0 al Manchester United en la jornada 4 de la Premier League, el domingo 13 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 4

Coventry 0 – 5 Brighton

Manchester United 0 – 1 Manchester City

Goleadores y expulsiones

Coventry 0 – 5 Brighton

Brighton : Charalampos Kostoulas [35’], Malick Yalcouyé [51’], Pascal Groß [70’ (p.)], Lewis Dunk [83’], Yasin Ayari [90+4’]

: Charalampos Kostoulas [35’], Malick Yalcouyé [51’], Pascal Groß [70’ (p.)], Lewis Dunk [83’], Yasin Ayari [90+4’] Expulsados: Taiwo Awoniyi (Coventry, 53’)

Manchester United 0 – 1 Manchester City

Manchester City : Erling Haaland [60’]

: Erling Haaland [60’] Expulsados: Phil Foden (Manchester City, 23’)

Duelos destacados

Brighton resolvió el partido en Coventry con un primer gol de Charalampos Kostoulas y un tanto de Malick Yalcouyé tras el descanso, y amplió la renta con un penalti transformado por Pascal Groß; la expulsión de Taiwo Awoniyi no impidió la goleada.

En Old Trafford, Manchester City se llevó el derbi con un gol de Erling Haaland en el minuto 60; la expulsión de Phil Foden en el 23’ no alteró el marcador.

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En Ceuta, los encuentros se pudieron seguir con una hora de diferencia respecto a la hora británica, ya que la ciudad está en CEST y Reino Unido en BST.

Fuente: datos facilitados para la jornada 4 de Premier League (domingo, 13 de septiembre de 2026).

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