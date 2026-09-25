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El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, habló este viernes sobre la situación actual de la inmigración en la ciudad durante una entrevista en el programa Hoy Por Hoy. Vivas destacó que es necesario enfrentar la realidad ceutí y las implicaciones que tendría si los inmigrantes que se encuentran en la ciudad decidieran permanecer.

En su intervención, el presidente planteó preguntas sobre las posibles soluciones si los 80.000 inmigrantes quedaran en Ceuta: «¿Qué hacemos? ¿Campamentos para 80.000? ¿Qué le decimos a los ceutíes? ¿Que se vayan?». Vivas subraya la complejidad de la situación, enfatizando que es fácil opinar desde fuera, pero que la verdadera experiencia se vive en la ciudad.

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Este análisis pone de relieve la necesidad de un debate informado y responsable sobre la crisis migratoria en Ceuta, donde la realidad diaria de sus habitantes debe ser un punto central en las consideraciones políticas y sociales relacionadas con este fenómeno.