El mercado de la vivienda en Ceuta sigue mostrando un comportamiento claramente alcista. Según los últimos datos publicados por el medio El Faro de Ceuta, el precio de los inmuebles en la ciudad autónoma ha registrado un incremento de casi el 10% en comparación con el año 2025, consolidando una tendencia que dificulta cada vez más el acceso a la vivienda para la población local.

Subidas generalizadas y oferta bajo mínimos

De acuerdo con el informe del portal inmobiliario Fotocasa correspondiente a abril de 2026, el precio medio del metro cuadrado en Ceuta capital se ha situado en 2.455 euros, lo que representa una subida interanual del 9,77%. Con este repunte, el valor medio de adquisición de un inmueble alcanza los 253.944 euros.

El principal problema radica en la escasez de oferta disponible. Actualmente, solo se contabilizan 187 viviendas en venta en el portal, con una superficie media de 65 metros cuadrados. Este fuerte desajuste entre una demanda constante y una oferta muy limitada ha convertido al mercado ceutí en un escenario «caliente», donde las propiedades se venden con gran rapidez.

La zona más cara: El distrito Centro , con una media de 3.044 €/m² y un valor por inmueble de 345.497 euros.

El distrito , con una media de y un valor por inmueble de 345.497 euros. La zona más asequible: Muelle, donde el metro cuadrado se sitúa en 2.116 €/m².

Repunte en la firma de hipotecas

A pesar del encarecimiento de los precios, el dinamismo comprador se mantiene firme. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por El Faro de Ceuta, durante el mes de enero de 2026 se formalizaron 55 hipotecas, una cifra notablemente superior a las 34 registradas en enero de 2025, lo que supone un incremento del 61,7%.

Alquileres prohibitivos y falta de suelo

La presión no es exclusiva de la compraventa. El mercado del alquiler en Ceuta atraviesa una situación aún más crítica, con apenas una decena de viviendas disponibles en los portales inmobiliarios. Los precios en las zonas céntricas ya rondan los 1.000 euros mensuales, mientras que las opciones más modestas en la periferia oscilan entre los 600 y 700 euros.

Este escenario responde a condicionantes estructurales de la ciudad: la falta de suelo urbanizable y la práctica inexistencia de obra nueva. Ante esta realidad, el Gobierno local busca impulsar el Plan de Vivienda 2025-2028 para promover hasta 1.000 nuevas viviendas protegidas, una iniciativa que depende en gran medida de la cesión de terrenos militares —como el antiguo Cuartel Fischer— por parte del Ministerio de Defensa.