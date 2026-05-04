El sistema educativo de Ceuta atiende actualmente a un total de 870 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) escolarizados en enseñanzas ordinarias. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recogidos por el medio El Faro de Ceuta, la enseñanza pública se consolida como el principal soporte para estos estudiantes, al escolarizar a casi nueve de cada diez de los casos detectados.

Concentración en Primaria y caída en las etapas superiores

El análisis de las cifras oficiales revela que la detección temprana funciona, pero la continuidad educativa en las etapas postobligatorias sigue siendo una asignatura pendiente en la ciudad autónoma.

Educación Primaria: Concentra el mayor volumen de alumnado con 328 estudiantes ( 37,7% del total).

Concentra el mayor volumen de alumnado con 328 estudiantes ( del total). Educación Secundaria (ESO): Cuenta con 215 alumnos ( 24,7% ).

Cuenta con 215 alumnos ( ). Educación Infantil: Registra 170 niños (19,5%), clave para el diagnóstico precoz.

Sin embargo, el volumen de alumnos desciende drásticamente en los niveles superiores. En Bachillerato solo hay 18 alumnos matriculados, mientras que las distintas modalidades de Formación Profesional suman 85 estudiantes en total. Esta pronunciada caída refleja una pérdida progresiva de alumnado, ya sea por falta de recursos adaptados, dificultades en los itinerarios o abandono escolar temprano.

Discapacidad intelectual y TEA, las necesidades mayoritarias

El informe detalla que la planificación de los recursos especializados en los colegios e institutos ceutíes está fuertemente condicionada por dos perfiles que agrupan a más del 80% del alumnado:

Discapacidad intelectual: Es el grupo mayoritario con 484 alumnos (55,6% del total).

Es el grupo mayoritario con (55,6% del total). Trastornos del Espectro Autista (TEA): Representa el segundo grupo más numeroso con 240 estudiantes (27,5%).

A mayor distancia se sitúan otras necesidades como las dificultades de comunicación y lenguaje (45 alumnos), la discapacidad motora (29), los trastornos graves de conducta (19), la pluridiscapacidad (21), y las discapacidades auditivas (16) o visuales (16). Además, los datos muestran una marcada brecha de género, ya que los varones representan el 69% del total del alumnado con necesidades especiales.

Más de 1.200 estudiantes requieren algún tipo de apoyo

Más allá de los alumnos con necesidades especiales severas, el sistema educativo de Ceuta identifica a otros 1.233 estudiantes que requieren apoyos específicos por diversas circunstancias.

Entre ellos destacan 597 alumnos por trastornos del aprendizaje, 255 en situación de vulnerabilidad socioeducativa y 139 por trastornos del lenguaje y la comunicación. Asimismo, se han registrado 50 casos de altas capacidades, 60 de integración tardía en el sistema español y 113 por trastornos de la atención.

Esta realidad evidencia la fuerte demanda de especialistas en pedagogía terapéutica, audición, lenguaje y personal de orientación para garantizar una inclusión educativa real en la ciudad.