El fenómeno meteorológico El Niño, que se presenta cada 2 a 7 años, podría alcanzar en 2026 una intensidad sin precedentes, según un informe del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago. Este estudio proyecta que el evento podría provocar la muerte de 451.000 personas debido al calor extremo en los próximos seis meses.

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El informe describe a este El Niño como un «Súper Niño», con efectos exacerbados por el cambio climático. Las temperaturas podrían alcanzar niveles que, según las proyecciones, se convertirán en la norma dentro de 20 años. Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab, destaca que la cifra de muertes estimada es abrumadora y representa un impacto humano significativo.

El estudio identifica regiones donde las muertes podrían ser más numerosas, sugiriendo que medidas inmediatas podrían salvar vidas. Países como Nigeria, Indonesia, Sudán, India, Brasil, República Democrática del Congo, Níger y Chad están entre los más vulnerables, junto con Estados Unidos, que podría ver 3.500 muertes adicionales.

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El calentamiento del océano Pacífico, que ha alcanzado un aumento de temperatura de 3,05 °C, es un factor clave en la intensificación de El Niño. Este fenómeno altera el clima global, provocando sequías, lluvias torrenciales y olas de calor más severas.

Tamma Carleton, coautora del informe, subraya la importancia de reforzar la respuesta ante emergencias y movilizar recursos para diseñar herramientas de preparación que puedan salvar vidas en el futuro. La preparación eficaz ante El Niño debe centrarse en mitigar los riesgos para la seguridad alimentaria y la mortalidad derivada de las temperaturas extremas.