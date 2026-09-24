NUEVA YORK — En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial, como OpenAI y Anthropic, han trasladado una contundente advertencia a los líderes mundiales: el avance sin control de la inteligencia artificial representa ya el mayor reto para la seguridad internacional en el siglo XXI.

Lee tambien: Tajani carga contra España por la crisis de Ceuta: «Debería preocuparse por Marruecos, ahí está el problema»

Durante sus intervenciones ante la cumbre multilateral, los ejecutivos del sector tecnológico —bautizados en los debates diplomáticos como «tecnooligarcas»— instaron a la comunidad internacional a acelerar la creación de tratados y organismos supranacionales para regular y supervisar el desarrollo de los modelos de IA más avanzados.

Una paradoja en el centro del debate

La comparecencia en la sede de la ONU ha puesto de manifiesto una aparente contradicción que genera recelos entre varios gobiernos:

Lee tambien: Tragedia en Egipto: Un hombre con problemas de salud mental mata a tiros a ocho personas en una estación de autobuses

Petición de control externo: Las grandes tecnológicas defienden que solo mediante la cooperación internacional y estándares globales de seguridad se podrán mitigar los riesgos catastróficos asociados a modelos de inteligencia artificial de uso general.

Las grandes tecnológicas defienden que solo mediante la cooperación internacional y estándares globales de seguridad se podrán mitigar los riesgos catastróficos asociados a modelos de inteligencia artificial de uso general. Sin intención de frenar: Pese a calificar la tecnología de amenaza potencial para la estabilidad mundial, ninguna de estas empresas contempla pausar o ralentizar sus propios programas de investigación y despliegue comercial.

Contexto geopolítico y tensiones internacionales

La alerta lanzada ante Naciones Unidas coincide con una fase de alta tensión política y regulatoria en torno a la IA: