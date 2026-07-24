PEKÍN. — Lo que debía ser un sombrío velatorio bajo la tierra en una aldea de Henan ha destapado la última de una insólita serie de estratagemas en China: fingir la propia muerte para eludir la ley, cobrar seguros o, en los casos más estrafalarios, asistir en vida a las alabanzas del propio funeral.

Fiscales de Anyang revelaron esta semana los detalles del arresto de un hombre de apellido Si, quien permaneció oficialmente «muerto» durante un año para escapar de la prisión tras ser reincidente en conducir ebrio y acumular abultadas deudas.

La puesta en escena: de la refrigeración corporal a la huida

Para engañar a las autoridades y a sus propios vecinos, el fugitivo ideó una dramatización minuciosamente orquestada con la complicidad de su madre y de su abuela:

Simbología del engaño: Esparció frascos de fármacos vacíos en su vivienda para simular una sobredosis y usó equipos de refrigeración para enfriar su piel y sostener la respiración.

Esparció frascos de fármacos vacíos en su vivienda para simular una sobredosis y usó equipos de refrigeración para enfriar su piel y sostener la respiración. Entierro apresurado: Con la cara cubierta bajo el pretexto de una supuesta deformación facial por las drogas, la familia enterró un ataúd antes del anochecer y rechazó cualquier investigación.

Con la cara cubierta bajo el pretexto de una supuesta deformación facial por las drogas, la familia enterró un ataúd antes del anochecer y rechazó cualquier investigación. La pista policial: Sin certificado médico ni constancia de cremación, la Policía rastreó movimientos bancarios y cámaras de seguridad hasta hallarlo con vida a 2.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Yunnan.

Un historial de engaños, tragedias y surrealismo

El caso de Si se suma a un historial de fraudes e insólitas anécdotas que han sacudido las redes sociales del gigante asiático en los últimos años:

Caso Método de la farsa Motivo real / Desenlace La estafadora de Yongzhou Entierro de ataúd lleno de piedras tras simular un salto al río. Evitar devolver millones en préstamos. Fue hallada en un hotel 4 días después. La tragedia de Xinhua Coche despeñado al río para cobrar el seguro de vida. Su mujer, creyéndolo muerto, se suicidó con sus dos hijos. Él terminó entregándose. El difunto caluroso (Hubei) Velatorio en plena calle tras un altercado con inspectores. Protesta contra la policía municipal. El «cadáver» saltó del ataúd pidiendo agua por el calor. El funeral en vida (Wuhan) Alquiler de féretro, maquilladores y muñeco de Hello Kitty. Performance de una estudiante de 22 años para escuchar las alabanzas de sus seres queridos.

«Muerta» para la administración

Las fisuras en el registro civil también han dado lugar a paradojas burocráticas. Casos recientes muestran cómo ciudadanos han acudido a renovar su documento de identidad tras descubrir que, sobre el papel y tras falsificaciones orquestadas por familiares para quedarse con propiedades o cancelar registros de residencia (hukou), llevaban más de un lustro oficialmente fallecidos.

Estas insólitas historias reflejan la desesperación por escapar de las deudas y la justicia, exponiendo los vacíos de control que las autoridades chinas intentan ahora estrechar.