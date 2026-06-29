El exceso de mortalidad registrado entre el 24 y el 27 de junio desborda los hospitales y las morgues de París. Las autoridades advierten de que las cifras oficiales aumentarán significativamente en los próximos días.

Francia se enfrenta a una crisis sanitaria de primer orden. El país ha registrado más de mil «muertes excesivas» en un balance preliminar de apenas tres días debido a la asfixiante ola de calor que mantiene en jaque a tres cuartas partes del territorio. Con termómetros que han llegado a alcanzar los 43 °C —la máxima histórica jamás registrada en el país galo durante un mes de junio—, la agencia nacional de Salud Pública ya ha advertido de que los datos actuales son provisionales y se revisarán sustancialmente al alza.

Ante la gravedad de la situación, el primer ministro Sébastien Lecornu ha convocado de urgencia un gabinete interministerial para evaluar un escenario que ha puesto al límite los servicios de Urgencias de los hospitales de París y ha provocado el colapso de las morgues. Aunque las temperaturas han comenzado a dar una ligera tregua, una treintena de departamentos continuaron este domingo en alerta roja.

El fantasma de la tragedia de 2003

Los expertos de Météo-France ya anticipan que este primer episodio de calor extremo del verano, que se ha prolongado durante once días, podría llegar a ser tan letal como la histórica ola de calor de agosto de 2003, que se cobró la vida de 14.800 personas.

Esta crisis ha vuelto a dejar en evidencia la falta de adaptación del país ante el cambio climático: apenas el 25% de los hogares franceses cuentan con sistemas de aire acondicionado. El diputado y médico Philippe Juvin alertó sobre el verdadero alcance de la tragedia:

«El impacto real no se conocerá hasta pasados unos días, cuando se contabilice la cifra de personas mayores que han fallecido aisladas en sus propias casas».

Europa, bajo un escenario climático extremo

El drama no se limita a las fronteras francesas. Según los científicos del World Weather Attribution (WWA), más de 190 millones de europeos han experimentado temperaturas superiores a los 35 °C en la última semana, catalogada ya como «la más extensa y severa ola de calor» en la historia reciente del continente.

País / Región Situación Actual Francia Récord histórico de 43 °C en junio. Colapso sanitario y de morgues. Alemania Récord histórico de temperaturas para un mes de junio en la localidad de Coschen. Europa del Este Polonia, Hungría y República Checa superan la barrera de los 40 °C. Croacia Alerta roja declarada en toda la costa del mar Adriático.

La tregua para el continente podría ser breve. Los servicios meteorológicos franceses ya han pronosticado un nuevo escenario de calor extremo para la semana del 6 al 13 de julio, lo que obliga a las administraciones a activar medidas de solidaridad urgentes para proteger a la población más vulnerable.