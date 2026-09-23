BUENOS AIRES.— Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de una grabación en la que se le atribuye haber sugerido el uso de pasaportes de personas fallecidas para solicitar el voto por correo en las elecciones generales españolas de julio de 2023. La exdirigente ocupa actualmente la Dirección de Bosques en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del gobernador peronista Axel Kicillof y la ministra Daniela Vilar.

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Suárez ingresó a la administración bonaerense en octubre de 2025 como consultora externa, tras haber dejado su puesto en el organismo público ACUMAR a principios de ese mismo año. La controversia se ha reactivado tras la publicación de un audio telefónico en el que presuntamente anima a un militante a recopilar documentación de familiares para captar apoyos en el extranjero, mencionando explícitamente el documento de una persona fallecida.

Ficha de perfil y trayectoria institucional: • Formación: Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y diplomada en Derecho Ambiental (ITBA). • Cargo actual: Directora de Bosques en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. • Antecedentes: Coordinadora en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) hasta febrero de 2025. • Cargo político previo: Secretaria General del PSOE en Argentina (julio 2022 - agosto 2024). • Objeto de la polémica: Audios relativos a la captación de pasaportes para la gestión del voto CERA en 2023.

El caso ha provocado reacciones en el escenario político argentino. El presidente Javier Milei aludió públicamente a las grabaciones difundidas en redes sociales para cuestionar las prácticas atribuidas a la exdirigente socialista y su posterior incorporación a la estructura de gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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