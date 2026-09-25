El Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, ha decidido este viernes mantener la sentencia de cadena perpetua para Daniel Sancho, ciudadano español acusado del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. La decisión se tomó tras desestimar las apelaciones presentadas por ambas partes.

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La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, permitiendo la asistencia únicamente a los invitados por el tribunal. Estuvieron presentes los abogados y representantes tailandeses de ambas partes: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por parte de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin, conocido como «Lak», en representación de la familia de la víctima.

Daniel Sancho participó en la audiencia a través de videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde se encuentra cumpliendo su condena. La familia de Arrieta y la defensa de Sancho habían presentado sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente.

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La parte colombiana solicitó que se elevara el castigo a la pena capital debido a la «contundencia» de las pruebas y que se aumentara la indemnización, inicialmente fijada en 4,42 millones de bat (aproximadamente 117.000 euros). Por otro lado, la defensa de Sancho pidió una nueva vista o la repetición del juicio, argumentando que la muerte de Arrieta fue un accidente durante una pelea.