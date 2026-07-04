Madrid vive este fin de semana los actos centrales del Orgullo Madrid 2026, una de las citas sociales y culturales más multitudinarias de la capital, con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ como gran evento del sábado.

La marcha está convocada para este sábado 4 de julio a las 19:00 horas y recorrerá el centro de Madrid desde la glorieta de Carlos V, junto a Atocha, hasta la plaza de Colón. El recorrido pasará por el Paseo del Prado, la plaza de Cibeles y el Paseo de Recoletos, en una jornada que combinará reivindicación, celebración, carrozas y actuaciones musicales.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, el MADO 2026 vuelve a situar en el centro del debate público la defensa de los derechos LGTBIQ+, la igualdad real y la visibilidad del colectivo. La organización presenta la manifestación como el acto central del Orgullo y una de las mayores movilizaciones por la diversidad en Europa.

Una semana de actividades hasta el domingo

La programación del Orgullo Madrid comenzó el 1 de julio con el pregón en la plaza de Pedro Zerolo y continuará hasta este domingo 5 de julio, con conciertos, actividades culturales, encuentros reivindicativos y eventos en distintos escenarios del centro de la ciudad.

Entre las actividades destacadas figuran la tradicional Carrera de Tacones en la calle Pelayo, el Madrid Summit sobre derechos humanos LGTBIQA+, conciertos en espacios como la Puerta del Sol, la plaza de España, la plaza de Pedro Zerolo y la plaza de las Reinas, además de la clausura prevista para el domingo.

El sábado, coincidiendo con la gran manifestación, la programación musical tendrá una presencia destacada en la plaza de España, con propuestas como el Orgullo Latino, mientras que el domingo se celebrará el Desfile de la Diversidad, con actuaciones, moda y espectáculos escénicos.

Cortes de tráfico en el centro de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad con motivo del MADO 2026, con cortes y restricciones de tráfico entre el 28 de junio y el 5 de julio para garantizar la seguridad de los asistentes.

Durante este viernes y sábado están previstos cortes en calles del entorno de Chueca, como Pelayo, Gravina, Augusto Figueroa, San Marcos, Reina, Clavel, Infantas, Barquillo y Colmenares, especialmente entre las 17:30 y las 03:30 horas. También se contemplan incidencias en zonas como Puerta del Sol, plaza de España y Gran Vía, en función de la afluencia de público.

El sábado 4, a partir de las 16:00 horas, se prevén cortes en los principales viales por los que transcurrirá la manifestación central: Paseo del Prado, plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y plaza de Colón. Las restricciones podrían prolongarse hasta la madrugada del domingo por la afluencia de personas y las labores de limpieza.

Refuerzo del transporte público

Ante la previsión de alta afluencia, las autoridades recomiendan utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado en el centro de Madrid durante las horas de mayor concentración.

Metro de Madrid reforzará varias líneas durante el fin de semana. Para este sábado se prevé refuerzo en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10, además del Ramal Ópera. También se aumentará el personal de atención en estaciones céntricas como Sol, Gran Vía, Callao, Chueca, Tribunal, Alonso Martínez, Plaza de España, Colón y Banco de España.

Por motivos de seguridad, algunas estaciones podrían sufrir cierres temporales o limitaciones de acceso. Según el plan municipal, Chueca permanecerá cerrada desde las 18:00 horas durante los días de celebración; Sol podrá cerrar accesos desde las 18:30 horas; Plaza de España tendrá cierres desde las 19:00 horas, y estaciones como Banco de España y Colón también podrán verse afectadas el sábado.

La Empresa Municipal de Transportes también contempla desvíos en numerosas líneas de autobús, especialmente durante el sábado, cuando las alteraciones se extenderán desde la tarde hasta la mañana del domingo en el entorno de Gran Vía, plaza de España, Atocha, Cibeles y Colón.

Recomendaciones para asistentes y vecinos

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, consultar los avisos actualizados de movilidad, acudir con tiempo suficiente y priorizar el uso de Metro, Cercanías o autobuses.

También se aconseja tener en cuenta las altas temperaturas propias de estas fechas: llevar agua, protección solar, ropa cómoda y localizar puntos de encuentro en caso de acudir en grupo.

El Orgullo Madrid 2026 cerrará así una semana de actividades con una doble dimensión: la celebración festiva de la diversidad y la reivindicación de derechos en un contexto en el que los colectivos LGTBIQ+ llaman a mantener la movilización social frente a la discriminación y los discursos de odio.