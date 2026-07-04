España vive este fin de semana una auténtica concentración de rock duro y heavy metal con la coincidencia de tres de sus grandes festivales: Resurrection Fest, Rock Imperium y Barcelona Rock Fest. Tres citas de alto impacto musical, turístico y económico que se celebran casi al mismo tiempo y obligan a miles de aficionados a elegir destino.

El Resurrection Fest reúne al público metalero en Viveiro, Lugo, del 1 al 4 de julio. El Rock Imperium toma Cartagena, Murcia, del 3 al 5 de julio, mientras que el Barcelona Rock Fest se celebra en el Parc de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet, también durante el fin de semana. La coincidencia convierte a España en uno de los epicentros europeos del género, pero también abre el debate sobre la saturación del calendario festivalero.

La situación refleja una paradoja: el heavy y el rock viven un momento de fuerza en España, con carteles internacionales, miles de entradas vendidas y ciudades enteras volcadas con los eventos. Sin embargo, la programación simultánea divide al público, encarece los desplazamientos y obliga a los promotores a competir por bandas, patrocinadores, alojamientos y atención mediática.

En Galicia, el Resurrection Fest vuelve a convertir Viveiro en una capital del metal, el punk y el hardcore. La edición de este año cuenta con nombres de gran peso como Iron Maiden, Limp Bizkit y Marilyn Manson, además de decenas de bandas repartidas en varios escenarios. El festival se ha consolidado como una de las grandes referencias europeas del género y como un motor económico para la comarca.

En Murcia, el Rock Imperium celebra su quinta edición en el Parque El Batel de Cartagena con uno de sus carteles más ambiciosos. Iron Maiden, Sabaton y Within Temptation encabezan una programación que también incluye a bandas como Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, The Gathering, Queensrÿche y Lacuna Coil. La ciudad espera una fuerte afluencia de visitantes durante todo el fin de semana, con impacto directo en hoteles, restauración, transporte y comercio.

En Cataluña, el Barcelona Rock Fest celebra una nueva edición con una propuesta orientada al rock y al metal clásico y contemporáneo. El cartel incluye a Megadeth, Sex Pistols con Frank Carter, Helloween, Sabaton, Bad Religion, The Offspring, Powerwolf y Testament, entre otros nombres. La cita mantiene a Santa Coloma de Gramenet como uno de los puntos fuertes del circuito musical de verano en el área metropolitana de Barcelona.

La coincidencia de estos tres festivales evidencia el crecimiento del público del rock y el metal en España, pero también plantea una pregunta incómoda para la industria: ¿puede el mercado sostener tres grandes eventos del mismo estilo en el mismo fin de semana?

Para los grupos internacionales, la situación puede resultar beneficiosa, ya que una agenda concentrada facilita giras, negociaciones y desplazamientos dentro del país. Para los aficionados, en cambio, el escenario es más complejo: muchos deben escoger entre carteles que, separados en el calendario, podrían haber atraído a parte del mismo público.

El problema no es la falta de demanda, sino la falta de espacio. El verano español está cada vez más lleno de festivales, y las fechas disponibles se reducen por la competencia entre ciudades, recintos, patrocinios, vacaciones y giras europeas. En ese contexto, el heavy español muestra músculo, pero también fragmentación.

Este fin de semana deja una imagen clara: el rock y el metal siguen moviendo masas en España, pero la batalla por el calendario se ha convertido en una parte decisiva del negocio. La música suena fuerte en Viveiro, Cartagena y Barcelona; la pregunta es si, en futuras ediciones, la industria buscará más coordinación o seguirá compitiendo por el mismo público al mismo tiempo.