Arranca el viernes, 3 de julio de 2026 y toca decidir qué le damos al mando. El problema es siempre el mismo: hay tantas opciones que al final se te pasa la hora y acabas repitiendo. Por eso hemos reunido la parrilla de esta noche por cadena con los horarios y los programas clave para que tengas claro por dónde empezar.

Ojo: para cumplir tu petición de “datos reales” y “solo programas y horas de la parrilla”, necesito que me pases la parrilla (o al menos los listados por cadena con la hora y el programa). En este chat no se ha incluido ninguna parrilla concreta, así que no puedo confirmar horarios reales sin inventar.

Parrilla de esta noche (necesito la lista exacta para no fallar)

En cuanto me pegues la parrilla, te lo devuelvo en el formato que pides: intro + un bloque por cadena (con h3 ), y una selección de 3-4 imprescindibles bien destacada por cadena.

Cómo enviármela

Copias y pegas la parrilla tal cual desde la fuente que uses (por ejemplo: TVE, Mediaset, Atresplayer, Movistar Plus, etc.).

O me pasas, por cada cadena, una lista tipo: 21:00 — Programa, 22:30 — Programa, etc.

Formato que usaré en cuanto me des la parrilla

TVE (h3) con los programas de la noche y sus horas.

(h3) con los programas de la noche y sus horas. Antena 3 (h3) con su bloque de horarios.

(h3) con su bloque de horarios. La 1, Telecinco, Cuatro, laSexta, etc., según aparezcan en tu parrilla.

Mientras tanto, no voy a rellenar con títulos genéricos ni horas aproximadas porque tu regla es estricta: no inventar. Pégame la parrilla y te preparo el artículo completo (entre 500 y 800 palabras), con tono cercano y editorial, listo para publicar.