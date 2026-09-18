El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución pactada por el PPE, ECR y Patriots que señala a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta y plantea posibles sanciones económicas a Marruecos. El PSOE votó en contra del texto, que califica de «invasión» lo sucedido en la ciudad autónoma.

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La Eurocámara ha sacado adelante una resolución sobre la situación de Ceuta impulsada por el Partido Popular Europeo junto a ECR y Patriots, tras el rechazo del grupo socialista a consensuar un texto conjunto. La iniciativa responsabiliza directamente a la política de regularizaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber generado un efecto llamada en la frontera ceutí.

El documento exige la suspensión y plena recuperación de los fondos europeos de desarrollo para Marruecos en caso de falta de cooperación. Asimismo, supedita el acceso preferente al mercado de la Unión y la financiación comunitaria a una gestión eficaz de las fronteras exteriores, la lucha contra el tráfico de personas y la garantía de retornos efectivos de migrantes.

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La resolución recoge que Ceuta fue «invadida» y sostiene que el Ejecutivo central disponía de advertencias previas de los servicios de inteligencia y autoridades locales sobre la intensificación de la presión fronteriza. Además, reconoce que un elevado número de menores no acompañados permanecen en la ciudad e insta a las autoridades españolas a garantizar su protección y cuidado.

El texto aprobado se suma al pronunciamiento de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien durante el debate sobre el Estado de la Unión garantizó el respaldo de las instituciones comunitarias a la ciudad autónoma al afirmar que «la frontera de Ceuta es una frontera europea». Von der Leyen anunció la creación de un marco de respuesta a emergencias para flexibilizar y agilizar la devolución de migrantes en situaciones de crisis.