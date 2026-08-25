La ministra de Defensa, Margarita Robles, estrena las comparecencias del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión desarrollada en la ciudad autónoma de Ceuta a raíz de la reciente crisis migratoria. Con su intervención ante la Comisión de Defensa, Robles encabeza una ronda en la que participarán un total de ocho ministros para detallar la actuación del Gobierno bajo los principios de legalidad, colaboración institucional y respeto a los derechos humanos.

Durante su exposición, la titular de Defensa reafirmará de forma tajante la españolidad de Ceuta y subrayará la labor indispensable desarrollada por las Fuerzas Armadas en apoyo a las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera sur. Esta intervención se produce en un clima de tensión política con la oposición por la gestión de la crisis y las críticas vertidas sobre las condiciones de alojamiento del personal militar enviado a la zona.

El inicio de estas explicaciones parlamentarias en la Cámara Baja marca el arranque de la actividad política tras el periodo estival y sitúa el foco en la respuesta institucional y diplomática ante los acontecimientos acontecidos en la frontera norteafricana.

Para ampliar información sobre la actividad parlamentaria e iniciativas legislativas, se puede acudir al Congreso de los Diputados, o consultar las novedades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a través del portal institucional del Ministerio de Defensa.

En relación con el debate parlamentario sobre el papel defensivo y las actuaciones de las fuerzas armadas, resulta relevante consultar el vídeo de la Comparecencia de la ministra Margarita Robles en la Comisión de Defensa, donde se abordan las líneas estratégicas y posiciones institucionales en materia de seguridad.