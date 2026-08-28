Los empresarios del polígono de Alborán, una de las principales áreas comerciales del Tarajal en Ceuta, han manifestado su rotundo rechazo ante la posibilidad de que se abra un centro de menores en sus naves. Ante este temor, han advertido que comenzarán movilizaciones si las Administraciones prosiguen con sus planes.

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Los comerciantes expresan su preocupación porque los trabajos para acondicionar uno de estos espacios podrían empezar incluso este fin de semana. Según información recibida, la habilitación de una nave para albergar a menores se está considerando como parte de las medidas ante la crisis migratoria en Ceuta.

El Gobierno ha reconocido la necesidad de nuevos espacios para ubicar a los inmigrantes que llegan a la ciudad, y en este contexto, se han evaluado diferentes instalaciones. Sin embargo, el ministro Ángel Víctor Torres ha aclarado que los polideportivos no serán utilizados.

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Los comerciantes del polígono de Alborán piden claridad sobre los planes de las Administraciones en relación a las naves de la zona. Alertan que la apertura de un centro de menores sería un severo golpe para un sector que acaba de empezar a recuperarse tras años de crisis, primero debido al fin del comercio atípico y más tarde por la pandemia del COVID-19.

En los últimos años, el polígono ha visto una recuperación en su actividad con la llegada de nuevos negocios, incluyendo talleres y distintas actividades comerciales. Los empresarios consideran que la instalación de un centro de menores podría desestabilizar este avance.

Por ello, insisten en que no quieren verse obligados a movilizarse nuevamente por una situación que perjudique a sus negocios. Si finalmente se confirma la apertura del centro, los comerciantes no dudarán en llevar a cabo protestas para expresar su rechazo.