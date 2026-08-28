En un hecho alarmante ocurrido en la playa de Benítez, varios ciudadanos de Ceuta accedieron a la zona portando banderas de España. Este grupo intentó llevar a cabo la quema de chozas utilizadas por migrantes que residen en asentamientos cercanos.

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La intervención de la Policía Nacional fue crucial para evitar que los manifestantes causaran daños mayores en los asentamientos que albergan a las personas migrantes. Las autoridades se presentaron rápidamente en el lugar con el fin de restablecer el orden y proteger la integridad de las estructuras.

Este incidente ha generado diversas reacciones dentro de la comunidad local, poniendo de manifiesto las tensiones en torno a la presencia de migrantes en la región. La problemática de la inmigración en Ceuta continúa siendo un tema sensible y de debate en la zona, lo que hace que situaciones como esta sean cada vez más frecuentes.

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La playa de Benítez, un lugar habitual de actividad social y recreativa, se convierte en escenario de confrontaciones que reflejan la polarización en torno a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma. La Policía ha mantenido la vigilancia en la zona para prevenir futuros brotes de violencia.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la calma y a la convivencia, enfatizando la necesidad de abordar estas cuestiones de manera pacífica y respetuosa. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada, con comunidades divididas sobre la mejor manera de gestionar la llegada de migrantes a Ceuta.

Se espera que se lleven a cabo reuniones entre diferentes sectores de la sociedad ceutí para discutir cómo mejorar la coordinación y la convivencia en torno a la crisis migratoria, buscando soluciones que tengan en cuenta tanto a los residentes locales como a los migrantes en situación vulnerable.