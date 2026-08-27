CCOO ha denunciado hoy dos agresiones a personal de ambulancias en Ceuta, poniendo de relieve la creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores en este sector. Según el sindicato, ambos agresores son ciudadanos ceutíes, lo que ha elevado aún más la alarma entre los profesionales de la salud.

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La denuncia se produce en un contexto de crisis social en la ciudad, donde los incidentes de agresión a los técnicos de emergencias han aumentado en los últimos tiempos. CCOO ha expresado su firme rechazo a estos actos de violencia, que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que requieren asistencia.

El sindicato reclama de forma inmediata la creación de un protocolo específico que garantice la seguridad de los profesionales de ambulancias. Esta medida es considerada fundamental para abordar y prevenir futuros incidentes similares en Ceuta.

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Además, CCOO ha instado a las autoridades locales a tomar medidas efectivas ante este aumento de agresiones, subrayando que la protección del personal sanitario debe ser una prioridad en la agenda política y social de la ciudad.

Ante la creciente preocupación, se espera que los responsables de la gestión de emergencias en Ceuta se reúnan con los sindicatos para discutir posibles soluciones y el desarrollo del protocolo solicitado.

Los ataques a personal de ambulancias no solo representan un problema de seguridad para los trabajadores, sino que también afectan la calidad del servicio de emergencia que se brinda a los ciudadanos, algo que es esencial en momentos de crisis.