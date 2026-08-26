El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha avanzado en una reciente recepción al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que su Gobierno tiene la intención de solicitar al Gobierno central que asuma la acogida de menores migrantes que llegan a la ciudad.

Vivas ha destacado la necesidad de establecer un marco adecuado para la atención a estos menores, quienes requieren de protección y asistencia en un contexto complejo de crisis migratoria. La solicitud se enmarca dentro de una serie de acciones que buscan abordar esta problemática de manera efectiva.

Además, el presidente ha señalado que, a partir del 7 de septiembre, se dará inicio a una serie de contactos con diversas instituciones de la Unión Europea. El objetivo de estas conversaciones será buscar apoyo y cooperación para gestionar de manera más eficiente la acogida de estos menores en Ceuta.

La situación de los menores migrantes en Ceuta ha sido un tema recurrente en el ámbito político, y la Ciudad Autónoma busca alternativas que garanticen su bienestar y derechos. La propuesta de Vivas responde a la urgencia por adaptar las políticas locales a la realidad de la llegada de migrantes.

En este contexto, la colaboración con el Gobierno central y la Unión Europea se considera esencial para afrontar los retos que presenta la migración en la ciudad. Se espera que estos contactos arrojen resultados positivos en la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo.

La problemática de los menores migrantes no solo afecta a Ceuta, sino que se enmarca dentro de un fenómeno mucho más amplio que impacta diversas regiones de España y Europa. La respuesta institucional es clave para poder garantizar la protección de este colectivo vulnerable.