El monarca asistirá este viernes al acto conjunto de las Fuerzas Armadas españolas y estadounidense en el enclave gaditano y visitará el nuevo espacio cultural de la localidad

El rey Felipe VI preside este viernes en la Base Naval de Rota (Cádiz) los actos conmemorativos organizados con motivo del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La jornada contará con un homenaje solemne a las víctimas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas y estadounidenses. Asimismo, la agenda del monarca en el municipio gaditano se completará con la inauguración oficial del Centro Cultural y Museo Municipal ‘Base Forum’, un espacio divulgativo destinado a narrar la historia de la localidad y el impacto de la presencia militar norteamericana durante más de seis décadas.

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Homenaje conjunto a las víctimas de los ataques terroristas

Según ha informado la Casa Real, la Base Naval de Rota conmemora de manera tradicional el aniversario de los ataques terroristas del 11-S a través de ceremonias solemnes de recuerdo. Dichos actos son organizados conjuntamente por el personal militar de la Armada Española y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en este enclave estratégico.

En esta ocasión, la presencia de Don Felipe al frente de la representación institucional coincide con el cumplimiento de un cuarto de siglo de los atentados perpetrados en suelo estadounidense, reafirmando los lazos entre ambas naciones y el reconocimiento a los fallecidos en aquellas jornadas de 2001.

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Inauguración del centro cultural y museo ‘Base Forum’

Durante su estancia en la localidad gaditana, el Rey inaugurará el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota ‘Base Forum’. Este complejo cultural está ubicado en las antiguas naves municipales de la avenida de la Diputación y abarca una superficie museística de alrededor de 2.300 metros cuadrados, que incluye áreas reservadas para la realización de actividades culturales, eventos y exposiciones temporales.

El recorrido del museo abarca la evolución de Rota como punto defensivo desde el siglo XVIII hasta la época contemporánea. En sus instalaciones se expone la transformación experimentada por el municipio tras la implantación de la Base Naval y el desarrollo derivado de más de 60 años de presencia militar estadounidense. Entre las piezas que se exhiben en el recinto figuran elementos de gran tamaño, tales como aeronaves militares, un helicóptero y un camión de bomberos.

Impacto social y convivencia en la localidad

Uno de los aspectos centrales de ‘Base Forum’ radica en su propuesta para divulgar la historia compartida a lo largo de las últimas décadas entre la población roteña, la Armada Española y las familias estadounidenses que han establecido su residencia en la zona.

Esta trayectoria de convivencia ha trascendido las relaciones puramente institucionales para integrarse en la vida diaria de la ciudad, manifestándose de forma continuada en sus dinámicas sociales, tradiciones, comercios, escuelas y trazado urbano.