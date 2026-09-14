La moción exige el despliegue del Frontex, la prolongación del espigón del Tarajal, la aceleración de expulsiones y devoluciones, y una inyección económica de 650 millones de euros entre 2027 y 2032.

Por EFE / Redacción | Ceuta, 13 de septiembre de 2026

Lee tambien: Feijóo anuncia un plan de 650 millones para «sacar a Ceuta de la UCI» y elevará al Supremo la plantada de los ministros en el Senado

El Partido Popular llevará este martes al pleno del Senado una moción parlamentaria que contempla un ambicioso plan de actuación global para la Ciudad Autónoma de Ceuta. La iniciativa surge tras los graves sucesos migratorios registrados a finales de julio y parte de la premisa de que Ceuta «no puede afrontar sola» las consecuencias de una crisis que afecta directamente a la Seguridad Nacional y la integridad territorial del Estado.

Refuerzo fronterizo y medidas de extranjería

La propuesta del grupo popular aboga por el uso inmediato de todos los mecanismos legales e internacionales disponibles para la protección de la frontera sur europea:

Lee tambien: El PP acusa al Gobierno de «cercenar» a las Fuerzas Armadas tras la incomparecencia de Robles en el Senado por la crisis de Ceuta

Despliegue internacional y de seguridad: Se exige la intervención de la agencia Frontex y sus unidades de respuesta rápida, la implantación de un sistema de vigilancia costera permanente y la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro desde el espigón del Tarajal.

Se exige la intervención de la agencia Frontex y sus unidades de respuesta rápida, la implantación de un sistema de vigilancia costera permanente y la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro desde el espigón del Tarajal. Refuerzo de plantillas: Incremento de los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, unidades de Extranjería y estamentos judiciales y sanitarios en la ciudad autónoma.

Incremento de los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, unidades de Extranjería y estamentos judiciales y sanitarios en la ciudad autónoma. Expulsiones y devoluciones: Exigen la activación de los procedimientos legales para la devolución o expulsión de quienes entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio, reforzando la plantilla de Extranjería para garantizar la tramitación con las debidas garantías legales.

Inyección de 650 millones de euros y reorientación con Marruecos

La moción plantea además medidas estructurales que trascienden la respuesta ante la emergencia de seguridad para abarcar la economía y la diplomacia.