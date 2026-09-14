La moción exige el despliegue del Frontex, la prolongación del espigón del Tarajal, la aceleración de expulsiones y devoluciones, y una inyección económica de 650 millones de euros entre 2027 y 2032.
Por EFE / Redacción | Ceuta, 13 de septiembre de 2026
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El Partido Popular llevará este martes al pleno del Senado una moción parlamentaria que contempla un ambicioso plan de actuación global para la Ciudad Autónoma de Ceuta. La iniciativa surge tras los graves sucesos migratorios registrados a finales de julio y parte de la premisa de que Ceuta «no puede afrontar sola» las consecuencias de una crisis que afecta directamente a la Seguridad Nacional y la integridad territorial del Estado.
Refuerzo fronterizo y medidas de extranjería
La propuesta del grupo popular aboga por el uso inmediato de todos los mecanismos legales e internacionales disponibles para la protección de la frontera sur europea:
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- Despliegue internacional y de seguridad: Se exige la intervención de la agencia Frontex y sus unidades de respuesta rápida, la implantación de un sistema de vigilancia costera permanente y la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro desde el espigón del Tarajal.
- Refuerzo de plantillas: Incremento de los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, unidades de Extranjería y estamentos judiciales y sanitarios en la ciudad autónoma.
- Expulsiones y devoluciones: Exigen la activación de los procedimientos legales para la devolución o expulsión de quienes entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio, reforzando la plantilla de Extranjería para garantizar la tramitación con las debidas garantías legales.
Inyección de 650 millones de euros y reorientación con Marruecos
La moción plantea además medidas estructurales que trascienden la respuesta ante la emergencia de seguridad para abarcar la economía y la diplomacia.
- Plan Económico 2027-2032: Propone una dotación mínima de 650 millones de euros destinada a un Plan de Reactivación para Ceuta y Melilla. Incluye una Ley de Régimen Especial, mantenimiento de las bonificaciones a la Seguridad Social y medidas contra el desempleo juvenil y el problema del acceso a la vivienda.
- Estatus en la UE: Reclama equiparar la consideración de Ceuta y Melilla a la de las regiones ultraperiféricas comunitarias en materias como fondos europeos, fiscalidad y fronteras.
- Firmeza ante Rabat: Apuesta por basar las relaciones con Marruecos en el «respeto y la reciprocidad», remarcando que España no aceptará «amenazas ni chantajes» que pongan en duda la soberanía o la integridad territorial de Ceuta, Melilla y sus aguas territoriales.