El sindicato UFP califica de «colapso absoluto» la situación de la Policía Nacional en la ciudad autónoma y denuncia turnos maratonianos de más de 15 horas en la Oficina de Asilo, sumados al incremento de la violencia callejera.

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Una agente de la Policía Nacional de la escala básica, de entre 45 y 50 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un infarto. La Unión Federal de Policía (UFP) ha vinculado presuntamente este grave episodio médico con el «brutal nivel de estrés y presión» que soportan diariamente los funcionarios destinados en Ceuta, exigiendo al Gobierno el envío urgente e inmediato de refuerzos.

La organización sindical ha denunciado las extremas condiciones en las que opera la plantilla, señalando un «colapso absoluto» provocado por la sobrecarga de trabajo derivada de la crisis migratoria y el repunte de altercados violentos en la vía pública. Según relata el sindicato, en departamentos como la Oficina de Asilo se están registrando jornadas de trabajo que arrancan a las 08:00 horas y se extienden hasta las 23:30 horas —más de quince horas continuadas—, impidiendo en muchos casos que los agentes puedan realizar una pausa adecuada para comer. Esta saturación de expedientes ha llevado a varios funcionarios a renunciar a sus vacaciones estivales para intentar descongestionar la carga administrativa.

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Asimismo, la UFP ha elevado el tono contra el Ministerio del Interior y ha cuestionado duramente las palabras de su titular, Fernando Grande-Marlaska, respecto a la «inseguridad subjetiva» en la zona. El sindicato sostiene que la percepción sobre el terreno sitúa la presencia de migrantes entre 15.000 y 20.000 personas —frente a las estimaciones gubernamentales de unos 5.000— y advierte de la proliferación de actuaciones nocturnas marcadas por la incautación de palos, machetes, facas y armas de perdigones.

Indicador Situación denunciada por la UFP Estado sanitario Agente ingresada en la UCI por infarto atribuido al estrés. Jornada en Asilo Turnos de más de 15 horas (08:00 a 23:30 h). Carga de trabajo Renuncia voluntaria a vacaciones para tramitar expedientes. Riesgo en calle Intervenciones en desventaja numérica y decomiso de armas blancas.

Desde la UFP insisten en que los refuerzos enviados hasta la fecha son insuficientes para garantizar la seguridad ciudadana y la protección física de la propia plantilla. Remarcando que «los agentes no son máquinas ni escudos de carne», el sindicato advierte de que, de no incrementarse la plantilla de forma drástica, la situación actual podría derivar en una «desgracia irreparable».