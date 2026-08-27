El ministro de Justicia señala que una «tergiversación» de una sentencia del Tribunal Supremo impulsó las entradas masivas de julio y pide paciencia para resolver la situación.

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MADRID.— El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha atribuido este jueves las entradas masivas de migrantes registradas el 30 y 31 de julio en Ceuta a una «tergiversación en las redes sociales» de una reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa al acceso a nado. Durante su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, el titular de Justicia ha defendido la respuesta del Ejecutivo y ha advertido de que la recuperación de la normalidad requiere tiempo: «Quien diga que esto se soluciona en un santiamén, no tiene ni idea».

En el plano judicial, Bolaños ha reprochado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no haya elevado una «petición formal» para reforzar los servicios jurídicos en la ciudad autónoma, a pesar de la alta carga de expedientes y gestiones pendientes. La comparecencia del ministro se encuadra en una ronda de intervenciones programadas en las Cortes que incluye a los titulares de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Sanidad, Mónica García.

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Escalada de tensión sobre el terreno y respuesta institucional

La comparecencia política coincide con un incremento del conflicto en las calles de la ciudad autónoma tras una jornada nocturna marcada por altercados: