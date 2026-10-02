El presidente de la Generalitat acusa a la formación de Carles Puigdemont de alinearse con el PP y Vox para bloquear las medidas sociales del Gobierno y dar la espalda a las necesidades de la ciudadanía.

Lee tambien: Ayuso responde a las amenazas con su foto tachada en Sol y señala a la «ultraizquierda»: «Sánchez ha decidido llevar a España a la revolución»

Barcelona | El presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha arremetido duramente contra la decisión de Junts per Catalunya de votar en contra de los dos reales decretos ley de vivienda impulsados por el Gobierno central. En un mensaje publicado en la red social X, Illa ha calificado la postura de la formación independentista de «incomprensible e irresponsable», reclamando una rectificación de última hora ante la votación fijada en el Congreso de los Diputados.

El jefe del Ejecutivo catalán ha afeado al partido de Carles Puigdemont la incoherencia de su discurso político al bloquear iniciativas dirigidas a paliar la crisis habitacional. «No se puede decir que se defiende Catalunya mientras se bloquean medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Defender Catalunya es defender a su gente», ha aseverado Illa, situando al partido posconvergente en el mismo bloque de bloqueo que la oposición de derechas.

Lee tambien: Junts anunciará la petición de reprobación contra Salvador Illa en el Parlament al calificarlo como «el peor presidente» de Cataluña

En su pronunciamiento, el president ha sido tajante al equiparar la estrategia parlamentaria de Junts con la de las fuerzas estatales conservadoras, concluyendo que «Junts, PP y VOX hacen exactamente lo contrario» a proteger el bienestar y los derechos de la población. Las declaraciones de Illa elevan la presión política sobre la cúpula independentista en las horas previas a un pleno decisivo que mantiene en vilo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.