Sectores afines al régimen alauita tachan de «confrontación política» e «injerencia» el proyecto de ley aprobado por el Congreso para conceder la nacionalidad a los antiguos residentes del Sáhara español y sus descendientes.

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El medio marroquí Le360, cercano a las esferas del poder de Rabat, ha reaccionado con dureza ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de una propuesta legislativa destinada a otorgar la ciudadanía española a los habitantes del Sáhara español previos a 1975 y a sus descendientes. Según la publicación, la iniciativa camufla una injerencia en la integridad territorial de Marruecos bajo el pretexto de una «reparación histórica», utilizando el legado del régimen franquista para legislar sobre la identidad de la población saharaui.

El análisis marroquí denuncia una «contradicción fundamental» en el texto: mientras el preámbulo de la norma condena la provincialización del territorio realizada por la dictadura como un ardid colonial para evitar la descolonización de la ONU, esa misma condición de «provincia 53» se emplea ahora como base legal para reconocer el derecho a la ciudadanía. A juicio del medio, el procedimiento de naturalización por vía excepcional demuestra que no se trata de una restitución de derechos preexistentes, sino de una nueva adquisición colectiva de la nacionalidad sin estimaciones precisas de beneficiarios (que podrían oscilar entre 70.000 y 200.000 personas).

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Asimismo, el artículo sugiere que esta medida tendrá un impacto directo en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Al ofrecer acceso a la Unión Europea, la nacionalidad española podría convertirse en una vía de salida para los residentes de dichos campamentos, debilitando las estructuras separatistas en lugar de reforzarlas. Rabat concluye sosteniendo que el intento de la Cámara Baja española por cerrar el expediente colonial culmina paradójicamente en un trámite administrativo ante el Ministerio de Justicia de la antigua metrópoli.