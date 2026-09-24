Los populares aprovechan su mayoría absoluta en la Cámara alta para forzar la votación de una iniciativa que acabe con el vacío legal fijado por el Supremo, adelantándose al PSOE.

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MADRID.— El Partido Popular ha registrado en el Senado una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería con el objetivo de regular las devoluciones en frontera de las personas que entran a territorio español nadando. La iniciativa busca resolver de forma directa la laguna legal señalada por el Tribunal Supremo en una sentencia reciente sobre las intervenciones en zonas carentes de barreras físicas de contención.

El movimiento político tiene un marcado carácter estratégico. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ya planteó esta misma modificación parlamentaria el pasado 16 de julio en el Congreso de los Diputados —días antes de las entradas masivas registradas en Ceuta—, pero la tramitación permanece bloqueada en la Mesa de la Cámara Baja, dominada por la mayoría que forman el PSOE y Sumar.

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Forzar el posicionamiento del PSOE

Al trasladar el texto al Senado, donde ostenta la mayoría absoluta, el PP logra acelerar los plazos del debate legislativo. La toma en consideración de la norma se debatirá el próximo miércoles, obligando a los grupos parlamentarios, y en especial al Partido Socialista, a definir su postura formal en el hemiciclo.

El paso de los populares se produce días después de que EL PAÍS revelara que el propio PSOE estudia articular su propia reforma legal con la misma meta técnica: dotar de cobertura normativa a las fuerzas y cuerpos de seguridad ante las entradas por vía marítima o a nado donde no existen espigones o vallados.