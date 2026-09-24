Diversos cargos socialistas expresan en privado su desolación por el origen y la gestión del obsequio de la monarquía saudí, mientras la dirección de Ferraz reitera públicamente su confianza en la inocencia del expresidente del Gobierno.

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MADRID.— La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional ha generado una profunda marejada interna en las filas del Partido Socialista. Diversos dirigentes y cargos orgánicos del PSOE han manifestado en privado su malestar y desolación ante las contradicciones manifestadas por el expresidente sobre el origen y la custodia de un valioso conjunto de joyas recibido de la monarquía de Arabia Saudí.

El malestar interno surge tras conocerse los detalles ofrecidos por la defensa del exjefe del Ejecutivo al juez José Luis Calama, que investiga el caso. Según la versión mantenida por Zapatero, las piezas fueron un «obsequio estrictamente personal» efectuado en 2007 por el rey saudí, aceptado por «deferencia» y conservado junto a otros enseres familiares.

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Malestar por la ética y el origen del regalo

Entre los sectores del partido consultados, la crítica trasciende la vertiente exclusivamente jurídica para situarse en el plano ético y político. Varios cuadros socialistas cuestionan que se aceptara un obsequio de alto valor económico procedente de «una monarquía medieval que no respeta los derechos humanos», al tiempo que recuerdan que durante el propio mandato de Zapatero se aprobó en 2005 un Código del Buen Gobierno que obligaba a rechazar u ordenar la devolución de regalos de cortesía que superaran los usos habituales.

«¿Dónde queda la ética?», se preguntan cargos del partido ante las sucesivas versiones sobre el origen de las joyas —que inicialmente se asociaron a una herencia familiar— y su posterior encaje en las explicaciones judiciales.

Cautela y respaldo oficial desde Ferraz

Frente al clima de preocupación y las dudas expresadas en privado por varios dirigentes territoriales y parlamentarios, la dirección federal del PSOE en Ferraz mantiene una postura de respaldo estricto a la inocencia del expresidente. Desde la cúpula socialista señalan que Zapatero ha colaborado con la justicia desde el primer momento, remitiéndose a las aclaraciones solicitadas por su defensa a las autoridades de Arabia Saudí para certificar el carácter personal de la donación realizada en 2007.