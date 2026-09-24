El expresidente intentó sin éxito durante meses que la Embajada saudí avalara el origen de las piezas decomisadas en su despacho para librarse de las imputaciones por contrabando y fraude fiscal.

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MADRID.— Un escrito remitido al juzgado revela los intentos infructuosos desarrollados durante los últimos tres meses por José Luis Rodríguez Zapatero para obtener una certificación oficial de Arabia Saudí. La defensa del exjefe del Ejecutivo pretendía demostrar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que el lote de joyas valorado provisionalmente en 1,3 millones de euros fue un obsequio privado entregado en 2007 por el rey Abdullah Bin Abdulaziz en el Palacio de La Moncloa.

A través de gestiones encabezadas por diplomáticos de su confianza procedentes de su etapa en Exteriores, el entorno de Zapatero solicitó inicialmente a la Embajada saudí en Madrid un documento expreso que confirmara la donación. Ante la negativa de Riad —que rehusó emitir certificados a ciudadanos privados alegando que sentaría un precedente perjudicial—, los emisarios del expresidente propusieron una fórmula alternativa: la emisión de un «acuse de recibo» formal a dos cartas enviadas de su puño y letra en junio y agosto al jefe de Protocolo de la Corte Real saudí. Sin embargo, la representación diplomática tampoco llegó a remitir dicha confirmación por escrito.

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Cartas personales e insistencia ante el juez Calama

En las misivas enviadas a las autoridades árabes, incorporadas ahora al procedimiento judicial, el ex líder socialista les instaba a respaldar la veracidad de la entrega de «tres juegos de joyería» diferenciados por sus gemas (rubíes, esmeraldas y zafiros) con la finalidad de «honrar la verdad de lo acontecido».

Tras recibir un ultimátum del instructor para aportar la documentación requerida en un plazo de tres días, el letrado de Zapatero ha optado por entregar las dos cartas dirigidas a la Corte Real y solicitar formalmente que sea el propio juzgado el que curse una comisión rogatoria o instrumento de cooperación jurídica internacional a Arabia Saudí para verificar el regalo de 2007.

Cien piezas de alta joyería intervenidas por la UDEF

El expediente del caso, derivado de una pieza separada del denominado caso Plus Ultra, detalla que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino más de 100 piezas guardadas en una caja fuerte del despacho profesional del expresidente en la calle Ferraz. Entre los efectos incautados figuran 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos y 8 relojes.

Según la tasación efectuada por la joyería Ansorena, destacan piezas de altísimo valor:

Un collar de oro blanco con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, tasado en 278.000 euros .

. Un collar de oro blanco con 13 zafiros de Tailandia y diamantes, valorado en 220.000 euros .

. Otras dos piezas de alta gama (un collar y una pulsera) que superan de forma individual los 90.000 euros.

Sobre el resto del lote decomisado, la defensa de Zapatero argumenta que carece de trascendencia penal, al asegurar que se trata de recuerdos familiares, bienes heredados de antepasados u obsequios de menor entidad recibidos en el ámbito privado.